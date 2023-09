Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté de 38 % en août par rapport au niveau record de trois ans atteint en juillet, la compagnie pétrolière publique PDVSA ayant du mal à maintenir en service ses unités de valorisation du brut lourd, selon les données de surveillance des navires et les documents internes de la compagnie.

Dans l'ensemble, le pays sud-américain a légèrement augmenté sa production et ses exportations de pétrole cette année, grâce à la diminution des pannes et à l'augmentation de la production de Chevron dans le cadre d'une licence américaine obtenue en novembre.

Mais le manque de capitaux de PDVSA, les sanctions américaines depuis 2019 et les infrastructures mal entretenues, y compris les unités de valorisation que la société utilise pour convertir son pétrole extra-lourd en qualités exportables, limitent ce qu'elle peut faire pour maintenir les augmentations.

Les exportations de pétrole du Venezuela en août ont chuté à environ 544 000 barils par jour (bpj), contre plus de 877 000 bpj en juillet, selon les données de suivi des navires de LSEG Eikon.

La Chine est restée la principale destination de la plupart des exportations de brut et de carburant du membre de l'OPEP, y compris les cargaisons transitant par la Malaisie.

Chevron a expédié quelque 147 000 bpj de brut à ses raffineries et à d'autres acheteurs américains, soit moins que les 161 000 bpj exportés en juillet.

Le Venezuela a également exporté quelque 214 000 tonnes de sous-produits pétroliers et de produits pétrochimiques, contre 412 000 tonnes en juillet, selon les données.

Les deux unités de mélange de brut du projet Petrosinovensa sur la ceinture de l'Orénoque au Venezuela, exploitées par PDVSA et China National Petroleum Corp (CNPC), ont subi des pannes qui les ont interrompues le mois dernier. L'une d'entre elles a repris ses activités le 16 août, selon un document interne de PDVSA.

À l'usine de valorisation du brut Petropiar, exploitée par PDVSA et Chevron et qui traite le pétrole extra-lourd, la maintenance a affecté une unité de distillation sous vide. L'installation a repris ses activités le 9 août et traite depuis lors quelque 110 000 bpj.

L'unité de valorisation de Petromonagas, exploitée par PDVSA et la société russe Roszarubezhneft, s'est trouvée à court de diluants, ce qui l'a mise hors service le mois dernier. Une quatrième installation de valorisation de l'Orénoque, Petrocedeno, a réduit le traitement du brut en raison de problèmes avec une chaudière, selon le document.

Cependant, PDVSA a déclaré sur les médias sociaux cette semaine qu'elle augmentait la production de ses qualités de brut plus légères. Le Venezuela a produit un total de 810 000 bpj de brut en juillet, soit une augmentation de 11 % par rapport à janvier, selon les données officielles.

PDVSA a augmenté ses expéditions de brut, de fioul, de mélange d'essence et de gazole vers l'allié cubain à environ 65 000 bpj, contre 53 000 bpj en juillet.

Le Venezuela a également importé quelque 800 000 barils de naphta en août, dont une cargaison fournie par Chevron à ses coentreprises et une autre fournie par l'Italien Eni dans le cadre d'un échange de pétrole élargi.