Les fabricants américains ont encore du mal à sortir du marasme prolongé qui a commencé au milieu de l'année 2022, lorsque l'augmentation des achats de marchandises due à la pandémie s'est calmée et que les consommateurs ont recommencé à dépenser pour des services.

Les stocks de marchandises ont commencé à se normaliser, mais les entreprises qui fabriquent des équipements commerciaux coûteux et des biens de consommation durables sont touchées par les coûts d'emprunt élevés résultant des plus fortes augmentations des taux d'intérêt depuis quarante ans.

Les fabricants américains ont signalé une baisse de l'activité commerciale pour le 14e mois consécutif en décembre, ce qui représente le plus long ralentissement du cycle économique depuis les récessions de 2001 et du début des années quatre-vingt-dix.

L'indice des directeurs d'achat de l'Institute for Supply Management (ISM) a légèrement augmenté, passant de 46,7 (14e percentile) en octobre à 47,4 (17e percentile pour tous les mois depuis 1980).

Mais l'indice se situe en dessous du seuil de 50 points qui sépare l'expansion de la contraction depuis novembre 2022.

Le nombre de mois sous le seuil a plus de points communs avec une récession de fin de cycle (généralement 11 mois ou plus) qu'avec un ralentissement de milieu de cycle (généralement 10 mois ou moins).

Livre des graphiques : Activité manufacturière aux États-Unis

Le ralentissement semble être prolongé mais inhabituellement superficiel. Selon des données distinctes compilées par la Réserve fédérale, la production manufacturière n'a pratiquement pas bougé depuis environ un an.

La stagnation de l'activité manufacturière est confirmée par les données sur les ventes de diesel et d'autres combustibles distillés utilisés par les fabricants et les transporteurs de marchandises, qui sont également stables ou en légère baisse depuis un an.

La consommation de fioul distillé est restée stable ou a légèrement baissé tout au long des dix premiers mois de 2023, que les biocarburants soient pris en compte ou non.

Toutefois, signe que le creux de la vague est passé et qu'une reprise de la croissance est imminente, le sous-indice de production ISM a dépassé les 50 points au cours de trois des quatre derniers mois.

Le sous-indice des nouvelles commandes reste négatif, mais il s'est rapproché de 50 à mesure que la liquidation des stocks excédentaires s'achevait et que les clients commençaient à confirmer de nouvelles affaires.

LES FABRICANTS MÈNENT LA DÉSINFLATION

La récession industrielle a été nettement plus longue et plus profonde en Europe et en Chine.

Dans la zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière a été inférieur à 50 points pendant 18 mois consécutifs et a terminé l'année à seulement 44,4 (8e percentile pour tous les mois depuis 2006) en décembre.

En Chine, l'indice officiel des achats du secteur manufacturier a été inférieur à 50 points pendant 16 des 22 derniers mois et a terminé l'année à 49,0 (5e percentile pour tous les mois depuis 2011).

La récession industrielle mondiale a déprimé le commerce transfrontalier de marchandises et a atténué la pression sur les taux de fret (jusqu'aux récentes attaques sur le transport maritime en mer Rouge).

Mais elle a également étouffé la croissance de la consommation de pétrole, de gaz et d'électricité, allégeant ainsi la pression sur les systèmes énergétiques tendus.

La pression à la baisse sur les prix des marchandises, du fret et de l'énergie est à l'origine de la majeure partie de la décélération de l'inflation dans les principales économies au cours de l'année écoulée.

La hausse des taux d'intérêt a eu un effet différentiel, avec un impact plus important et plus immédiat sur les marchandises que sur les services.

Si le ralentissement industriel persiste, la décélération de l'inflation devrait finalement permettre à la banque centrale américaine et à ses homologues de commencer à réduire les taux d'intérêt dans le courant de l'année 2024.

Les principales sources d'incertitude sont ce qui se passera si la baisse des taux entraîne une reprise des dépenses en marchandises et un nouveau resserrement des chaînes d'approvisionnement, et ce qui se passera si l'inflation du secteur des services, beaucoup plus rigide, persiste.

Le système énergétique ne dispose pas d'une grande capacité de réserve pour faciliter une croissance plus rapide (les stocks de diesel sont faibles dans toutes les grandes économies consommatrices et aux États-Unis en particulier).

L'augmentation de la rotation du personnel et des salaires sur le marché du travail s'est ralentie, mais le chômage reste exceptionnellement bas, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre si l'embauche s'accélère.

Le défi pour les principales banques centrales est de savoir jusqu'où et à quel rythme réduire les taux d'intérêt sans raviver l'inflation.

Les négociants en taux d'intérêt s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'un quart de point lors de sa réunion des 19 et 20 mars, puis de cinq autres quarts de point d'ici à la fin de l'année.

Un assouplissement aussi agressif ne sera possible que si la croissance économique et la croissance du secteur des biens sont atones.

Les perspectives peu encourageantes pour l'industrie manufacturière expliquent pourquoi les prix du pétrole ont continué à chuter alors même que les opérateurs parient sur des baisses de taux plus rapides et plus agressives et que l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP+ tentent de les soutenir en réduisant la production.

Rubriques connexes :

- Le ralentissement de l'activité manufacturière aux États-Unis est long mais superficiel (5 décembre 2023)

- L'industrie manufacturière américaine a atteint un plateau après le rebond post-pandémique (13 novembre 2023)

- Le ralentissement prolongé de l'industrie manufacturière américaine n'a guère d'incidence sur la consommation d'énergie

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses analyses sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par David Goodman)