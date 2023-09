Les Américains pourraient être confrontés à un choc des prix sur leurs factures de chauffage cet hiver, surtout s'il fait froid, en raison de la faiblesse inhabituelle des stocks américains de combustibles distillés à la suite des réductions de l'offre de brut de l'OPEP et de la hausse de la demande en Europe, ont déclaré les analystes.

Les stocks de distillats, qui comprennent le diesel et le fioul domestique, étaient à la fin du mois d'août inférieurs de 15 % à la moyenne quinquennale pour cette période de l'année, selon l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

À moins de 118 millions de barils, les stocks représentaient environ 31 jours d'approvisionnement.

"Nous vivons d'un baril à l'autre et il n'y a pas de place pour les erreurs dans le système", a déclaré Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group. "Si nous avons un hiver froid, il y aura des chocs importants sur les prix.

Les raffineurs n'ont pas réussi à constituer des stocks importants en prévision de la hausse saisonnière de la demande en raison de l'insuffisance de l'offre de pétrole brut moyen et lourd, riche en distillats.

Les réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, connues sous le nom d'OPEP+, ont déjà comprimé le marché mondial du brut moyennement acide et des distillats moyens, et les réductions unilatérales de l'Arabie saoudite ne feront qu'aggraver la situation, a déclaré Bjarne Schieldrop, analyste en chef du secteur des matières premières chez SEB.

En outre, les exportations américaines ont contribué à réduire les stocks de carburant dans un contexte de forte demande de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, qui a conduit à des sanctions sur le commerce de l'énergie de Moscou.

Les stocks n'ont pas non plus augmenté malgré une demande américaine en demi-teinte au cours du premier semestre de cette année, les dépenses de consommation s'étant déplacées vers les services plutôt que vers les biens.

Selon les données de l'EIA, les livraisons hebdomadaires de produits distillés, un indicateur de la demande, ont baissé en moyenne de 4 % par rapport à l'année précédente et sont inférieures à la moyenne des cinq dernières années.

Reflétant l'étroitesse du marché, les contrats à terme sur le diesel aux États-Unis ont brièvement atteint un sommet de sept mois le 25 août après un incendie à la raffinerie de 596 000 barils par jour (bpj) de Marathon Petroleum à Garyville, en Louisiane, la troisième plus grande aux États-Unis.

Selon Robert Yawger, analyste chez Mizuho, ces pannes sont également le signe que les raffineries américaines devraient faire l'objet d'une maintenance intensive tout au long de l'automne. Les révisions saisonnières pourraient entraîner une baisse d'environ 2 millions de bpj de la capacité de raffinage du pays, qui s'élève à 18,1 millions de bpj.

Les prix des distillats, et les bénéfices des raffineurs qui les produisent, augmenteront probablement encore à court terme en raison de la faiblesse des stocks, ont déclaré les analystes de Bank of America la semaine dernière.

"Même avec une demande faible, les stocks de diesel sont obstinément bas, et les prix ont augmenté à la recherche d'un soulagement du côté de l'offre ou de la demande avant l'hiver", ont déclaré les analystes. (Rapport de Shariq Khan ; rapport complémentaire de Laura Sanicola ; édition de Marguerita Choy)