Les hydrocarbures continueront d'occuper une place importante dans le bouquet énergétique de l'Asie du Sud-Est, a déclaré lundi le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, car l'accessibilité financière et la sécurité énergétique restent des préoccupations majeures pour cette région qui compte plus d'un demi-milliard d'habitants.

La réalisation des objectifs d'émissions nettes zéro ne doit pas se faire "au détriment de la croissance économique ou vice versa", a déclaré M. Anwar en ouvrant la conférence inaugurale Energy Asia, organisée par la société pétrolière nationale malaisienne Petronas.

"Au contraire, l'Asie doit saisir toutes les occasions d'approfondir le dialogue et les actions sur la manière dont nous pouvons planifier de manière responsable pour permettre à chaque pays (de) réaliser son droit au développement et ses aspirations en matière de réduction des émissions de carbone", a-t-il déclaré.

L'Asie abrite certains des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde et les pays ont pris des engagements variés pour éliminer progressivement les combustibles fossiles et accélérer la transition énergétique, tout en exigeant un soutien financier adéquat de la part des pays développés émetteurs de gaz à effet de serre.

M. Anwar a déclaré que le gaz naturel jouerait un rôle important dans le bouquet énergétique de la Malaisie, qui figure parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de GNL.

Le gouvernement lancera deux feuilles de route au cours du second semestre de l'année, détaillant le potentiel du pays en matière de développement de l'hydrogène et de la technologie de capture et de stockage du carbone.

Les scientifiques affirment que si le développement de nouvelles technologies est essentiel, la réduction des émissions reste primordiale pour empêcher le monde de se réchauffer de plus de 1,5 degré Celsius (34,7°F) par rapport à l'ère préindustrielle.

La Malaisie s'est également engagée à rejoindre un engagement mondial visant à réduire les émissions de méthane de 30 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2020, a-t-il ajouté.

Des dirigeants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et des PDG de Saudi Aramco, TotalEnergies et Vitol participent à la conférence de Kuala Lumpur.

Cet événement rassemble des leaders mondiaux du secteur de l'énergie, des entreprises et des décideurs politiques pour discuter de la transition énergétique de la région.