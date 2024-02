Les importations indiennes de pétrole brut ont atteint un record mensuel en janvier, après que la crise maritime de la mer Rouge a retardé l'arrivée en décembre de cargaisons en provenance des Amériques, selon des données de sources commerciales.

Le troisième importateur et consommateur mondial de pétrole a également reçu en janvier sa première cargaison de pétrole vénézuélien après une interruption de plus de trois ans, les États-Unis ayant assoupli les sanctions imposées au producteur sud-américain.

Les importations indiennes de pétrole ont atteint 5,24 millions de barils par jour (bpj) en janvier, en hausse de 17 % par rapport à décembre et de 3,5 % par rapport au mois correspondant de l'année précédente, selon les données.

Le précédent record mensuel des importations indiennes était de 5,1 millions de bpj en janvier 2018, selon les données.

Les estimations commerciales sont plus élevées que les données préliminaires de jeudi du ministère du pétrole montrant que les importations de pétrole de janvier de l'Inde ont atteint un sommet de 21 mois de 21,39 millions de tonnes métriques (5,1 millions de bpj).

"Certaines cargaisons de pétrole américaines et latino-américaines ont été retardées car elles ont été détournées vers une route alternative autour du Cap de Bonne Espérance après la crise de la Mer Rouge et ces cargaisons ont atterri fin décembre ou en janvier", a déclaré Ehsan Ul Haq, analyste chez LSEG.

Un responsable d'un raffineur indien a confirmé que certaines cargaisons qu'il devait recevoir en décembre avaient été reportées à janvier.

Même si les cargaisons de brut long-courrier, principalement en provenance des Amériques, sont achetées sur la base d'une livraison, les acheteurs indiens ont dû payer des frais supplémentaires car les vendeurs ont invoqué une clause de force majeure après que les coûts de fret et d'assurance ont augmenté en raison des troubles en mer Rouge, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat.

Les importations indiennes de pétrole russe en janvier ont rebondi par rapport à décembre pour atteindre 1,47 million de bpj, affichant une croissance de 10,8 %, mais la part de la Russie dans le total a diminué, passant de 30 % à 28 %, tandis que la part de l'Amérique latine a augmenté, passant de 6 % à environ 8 %, selon les données.

Les raffineurs indiens se sont tournés vers des fournisseurs proches au Moyen-Orient pour éviter les perturbations dues aux retards et pour compenser le détournement du light sweet oil Sokol russe, dont les approvisionnements ont été affectés par des problèmes de paiement et des sanctions occidentales plus sévères.

Le principal raffineur, Indian Oil Corp, qui est un acheteur clé de pétrole Sokol russe, a dû puiser dans ses stocks pour combler le déficit.

Les importations de janvier en provenance d'Irak ont bondi pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis août 2019, portant la part du pétrole du Moyen-Orient dans les importations globales de l'Inde à 54%, contre 48% en décembre 2023, selon les données.

La hausse des importations du Moyen-Orient a porté la part de l'OPEP dans les importations de l'Inde à environ 54% en janvier, bien que la moyenne soit à son plus bas niveau sur la base d'un exercice financier.