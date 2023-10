Les investisseurs d'Exxon Mobil préfèrent désormais que la société utilise le cours de son action et sa puissance financière pour acquérir la production existante de pétrole et de gaz, plutôt que d'investir dans des forages qui pourraient mettre des années à porter leurs fruits. Au cours des quatre dernières années, les investisseurs dans le secteur de l'énergie ont abandonné les actions des compagnies pétrolières qui augmentaient leurs dépenses d'investissement, préférant des rendements plus élevés à des dépenses dans de nouveaux projets coûteux et à long terme. Mais le mois dernier, les actions d'Exxon ont atteint un niveau record de 120 dollars, grâce aux rendements de ses activités pétrolières, gazières et de raffinage.

Ses négociations en vue d'acquérir Pioneer Natural Resources, le deuxième producteur de pétrole de schiste du Permien, pour 60 milliards de dollars, indiquent qu'elle est prête à payer pour la production après avoir manqué ses propres objectifs de production dans le Permien.

Un accord porterait Exxon à environ 1,33 million de barils de pétrole et de gaz par jour, ce qui en ferait le plus gros producteur du champ pétrolifère. En 2019, Exxon s'est fixé un objectif de 1 million de barils par jour pour 2025 et l'a récemment repoussé à 2027. "Il y a une pression politique incroyable contre le forage de nouveaux trous dans le sol pour trouver du pétrole et du gaz", a déclaré Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management, qui gère 5,2 milliards de dollars de fonds, dont 25 % sont consacrés au pétrole et au gaz.

"Il est donc tout à fait logique d'acheter une entreprise plus petite. Pioneer possède des réserves fantastiques", a-t-il déclaré. La flambée des prix du pétrole et du gaz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence le besoin de combustibles fossiles, malgré les progrès rapides de l'énergie solaire et éolienne. La réduction des dépenses des producteurs de pétrole américains a permis aux membres de l'OPEP d'augmenter les prix mondiaux du pétrole cette année en réduisant leur production.

Selon les analystes, les acquisitions sont facilement acceptées si elles peuvent générer un flux de trésorerie élevé pour l'acquéreur, a déclaré Alexandre Ramos-Peon, responsable de la recherche sur les schistes chez Rystad.

"Ces entreprises disposent de quantités record de liquidités", a-t-il déclaré. "Vous achetez une entreprise à trésorerie positive, avec des liquidités qui ne seront pas utilisées autrement.

Exxon a accumulé des liquidités cette année après avoir remboursé l'énorme dette qu'elle avait contractée en 2020 lors de l'effondrement des prix du pétrole de la période COVID-19. Elle a conservé quelque 30 milliards de dollars de liquidités au cours de l'année écoulée afin de disposer de la marge de manœuvre financière nécessaire pour agir en cas de retournement des cycles pétroliers, a déclaré Kathryn Mikells, directrice financière de l'entreprise, en juillet, après la publication des résultats du deuxième trimestre.

LE ROI DU PERMIEN

Ce ne serait pas la première ou la deuxième opération d'Exxon dans le domaine du schiste. L'entreprise a payé 36 milliards de dollars pour acquérir XTO Energy en 2010, après avoir manqué la première phase de la révolution du schiste aux États-Unis. En 2017, elle a poursuivi sur sa lancée en achetant pour 6,6 milliards de dollars d'actifs dans le Permien à la famille milliardaire Bass.

Ces antécédents en inquiètent certains.

"Les efforts d'Exxon pour acquérir de grands producteurs américains n'ont pas été largement considérés comme une réussite par les investisseurs", a déclaré Scott Hanold, analyste pétrolier chez RBC Capital Markets. "Les cultures ont tendance à être très différentes entre les E&P américaines et les entités plus grandes et plus intégrées.

Mais ces dernières années, l'industrie pétrolière s'est détournée de l'exploration par forage pour privilégier les achats de production existante plutôt que les gisements inexploités. Selon les analystes, les compagnies pétrolières ont pris l'habitude de procéder à des achats de routine.

L'acquisition de Pioneer permettrait à Exxon d'accroître sa position dans le Permien d'environ 84 %, pour atteindre environ 2 millions d'acres. Elle lui permettrait également de consolider sa position dans deux grandes régions productrices de pétrole des Amériques : les schistes américains et la Guyane.

Exxon détient 45 % des parts d'un consortium guyanais qui vise à produire 1,2 million de barils d'ici 2027, la plupart des dépenses d'investissement ayant déjà été budgétisées.

"Si ExxonMobil est couronné roi incontesté du Permien dans les prochains jours, le secteur des schistes deviendra fondamentalement une activité consolidée plus mature", a déclaré Matthew Bernstein, analyste principal des schistes au sein de la société de conseil Rystad Energy.