Les investisseurs de portefeuille ont abandonné les contrats à terme et les options sur le pétrole, annulant la frénésie d'achat inspirée par les réductions de production annoncées par l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP au début du mois d'avril.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 145 millions de barils sur les six principaux contrats à terme et d'options au cours des sept jours qui se sont achevés le 2 mai.

Les gestionnaires de fonds ont vendu un total de 232 millions de barils au cours des deux dernières semaines, soit le rythme de vente le plus rapide depuis l'éclatement de la crise bancaire américaine en mars et, avant cela, l'arrivée imminente de la pandémie en février 2020.

En conséquence, la position combinée a été réduite à seulement 302 millions de barils (7e percentile pour toutes les semaines depuis 2013) le 2 mai, contre 534 millions de barils (38e percentile) le 18 avril.

Les positions longues haussières ont dépassé les positions courtes baissières avec un ratio de seulement 2,22:1 (17e percentile) contre 5,00:1 (64e percentile) alors que le sentiment est devenu négatif.

La position est essentiellement revenue à son niveau du 21 mars (289 millions de barils, 2,16:1) avant que l'OPEP ne surprenne les investisseurs en annonçant le 2 avril des réductions de production totalisant plus d'un million de barils par jour.

Les prix de référence du Brent sont également revenus à leur niveau du 21 mars, soit environ 75 dollars le baril, après avoir grimpé à plus de 87 dollars à la mi-avril.

Carnet de bord : Positions sur le pétrole et le gaz

La dernière semaine a été marquée par des ventes généralisées de Brent (-69 millions de barils), NYMEX et ICE WTI (-37 millions), gasoil européen (-24 millions), diesel américain (-11 millions) et essence américaine (-4 millions).

Sur le WTI NYMEX, une nouvelle vague de ventes à découvert semble avoir commencé, les positions brutes à découvert ayant plus que doublé pour atteindre 47 millions de barils le 2 mai, contre 22 millions le 18 avril.

Cette nouvelle vague de baissiers s'explique en grande partie par les inquiétudes liées à la détérioration des perspectives de l'économie mondiale et de la consommation de pétrole pour le reste de l'année 2023.

Les gestionnaires de fonds sont devenus particulièrement baissiers sur les distillats moyens tels que le diesel et le gazole, les plus exposés au cycle économique.

Les fonds détenaient une position courte nette globale de 27 millions de barils (6e percentile) sur les distillats moyens et le ratio long-short était tombé à seulement 0,69:1 (5e percentile).

La position est devenue la plus baissière depuis plus de trois ans, depuis que la première vague de la pandémie a éclaté aux États-Unis en mars 2020.

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

L'optimisme des investisseurs à l'égard du gaz américain s'est également atténué, car les températures sont restées douces et les stocks sont restés élevés malgré le redémarrage du terminal d'exportation Freeport LNG.

Les fonds ont vendu l'équivalent de 71 milliards de pieds cubes au cours des sept jours se terminant le 2 mai, après avoir vendu 99 milliards de pieds cubes la semaine précédente.

La position est passée à 83 milliards de pieds cubes nets à découvert (29e percentile pour toutes les semaines depuis 2010), contre 87 milliards nets à découvert (35e percentile) deux semaines plus tôt.

Le ratio des positions longues haussières par rapport aux positions courtes baissières est passé de 1,03:1 (35e percentile) à 0,97:1 (29e percentile).

Les stocks de gaz de travail sont toujours supérieurs de +261 milliards de pieds cubes (+14 % ou +0,57 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix années précédentes, contre un déficit de -263 milliards de pieds cubes (-8 % ou -0,98 écart-type) au début de l'année 2023.

Rubriques connexes :

- Les prix du pétrole baissent en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'économie (2 mai 2023)

- Les achats de pétrole ralentissent sur fond d'inquiétudes renouvelées concernant l'économie

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes (Rédaction : Christina Fincher).