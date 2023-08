Les principaux producteurs américains de pétrole de schiste augmentent leur production en tirant davantage de chaque puits, mais n'ont pas le niveau d'activité nécessaire pour ajouter de nouveaux volumes significatifs, selon une analyse Reuters des prévisions des investisseurs.

Les entreprises qui, il y a dix ans, ont bouleversé les marchés mondiaux du pétrole et du gaz et ont fait des États-Unis une puissance exportatrice de pétrole ont, ces dernières années, joué un rôle moins important en raison d'une tendance à maintenir leur production, mais sans l'augmenter de manière significative.

Le fait de privilégier les bénéfices plutôt que l'augmentation de la production a permis aux entreprises américaines de dégager de solides profits avec des augmentations de volume modestes. Les réductions opérées par le groupe de producteurs de l'OPEP ont contribué à maintenir les prix au-dessus de 70 dollars le baril pendant la majeure partie de l'année.

Selon les prévisions du deuxième trimestre, les producteurs américains prévoient d'augmenter leur production jusqu'à la fin de l'année en extrayant davantage de pétrole et de gaz de chaque puits. Selon les estimations américaines, ces gains permettront d'augmenter la production de 850 000 barils par jour (bpj).

Les dirigeants des principaux producteurs de schiste affirment qu'ils ont affiné leurs techniques de production afin d'augmenter les volumes de 2 % au cours des six prochains mois sans trop d'efforts.

"Nous avons une machine très efficace qui fonctionne [...] nous prévoyons une croissance, même si les niveaux d'activité restent stables", a déclaré Dominic Macklon, cadre chez ConocoPhillips, le troisième producteur de schiste du Permien.

Depuis janvier, ConocoPhillips a revu à la hausse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année d'environ 30 000 bpj, pour atteindre 1,81 million de bpj. Hess Corp, qui effectue des forages dans le schiste de Bakken dans le Dakota du Nord, a relevé son objectif de production de Bakken pour 2023 de 10 000 bpj, soit environ 6 %.

Pioneer Natural Resources, le deuxième plus grand producteur de schiste, a également relevé son estimation de la production annuelle d'environ 3 % malgré la suppression d'une plate-forme de forage et la réduction de son budget.

DES PUITS PLUS LONGS, DES COÛTS PLUS BAS

La productivité moyenne des puits de Pioneer est supérieure d'environ 12 % aux niveaux de 2022, selon l'entreprise, ce qui s'explique par l'allongement de la durée des puits et la baisse des coûts de fracturation.

Chevron, principal producteur de schiste du Permien, s'attend à ce que sa production dans le bassin Texas/New Mexico augmente de 10 % cette année grâce à un meilleur positionnement des puits et à l'utilisation d'une plus grande quantité de sable de fracturation pour faire suinter le pétrole plus rapidement de chaque puits.

La plupart des analystes restent sceptiques quant à la capacité des schistes à dépasser les taux de déclin des puits à long terme sans une forte augmentation de l'activité de forage. La production de schiste diminue généralement de 50 % au cours des trois premières années, et le nombre d'appareils de forage en activité aux États-Unis est tombé à 659, soit le niveau le plus bas depuis mars 2022.

"Nous nous attendons à une croissance plutôt modérée en raison de la discipline des opérateurs et des contraintes liées aux services pétroliers", a déclaré Chetan Sharma, associé principal de la société Enverus, spécialisée dans les technologies de l'énergie.

Une croissance significative nécessitera un renversement du déclin du nombre d'appareils de forage et une réponse plus forte aux hausses des prix du pétrole, a ajouté M. Sharma. Les contrats à terme sur le pétrole américain se sont échangés cette semaine au-dessus de 82 dollars le baril, aidés par les réductions de l'OPEP, après avoir commencé l'année à environ 80 dollars le baril.

Cette année, les petits producteurs de schiste ont augmenté leur production dans l'espoir d'attirer des prétendants, mais cela pourrait avoir atteint ses limites avec une augmentation des fusions et des acquisitions au cours du dernier trimestre, a déclaré Enverus. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston, édition de Chris Reese)