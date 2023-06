Les prix du pétrole ont augmenté vendredi dans un climat haussier suite à l'adoption d'un projet de loi sur le plafond de la dette américaine à Washington, tandis que les marchés ont évalué la probabilité de réductions de la production de l'OPEP+ soutenant les prix au cours du week-end.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 71 cents, soit 0,96% à 74,99 dollars le baril à 0600 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 66 cents, soit 0,94%, à 70,76 dollars, après deux jours consécutifs de pertes.

Les marchés ont été rassurés par l'adoption par le Congrès d'un projet de loi suspendant le plafond de la dette du gouvernement américain de 31,4 milliards de dollars, ainsi que par des signaux antérieurs d'une pause potentielle dans les hausses de taux par la Réserve fédérale.

Le projet de loi a été approuvé par le Sénat dans la nuit de jeudi à vendredi, heure américaine, évitant ainsi un défaut de paiement catastrophique qui aurait ébranlé les marchés financiers mondiaux.

Le sentiment du marché a également été soutenu par les données sur les stocks de brut américains publiées jeudi par l'Energy Information Administration, qui ont indiqué que les importations de brut avaient bondi la semaine dernière.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur la réunion du 4 juin de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, dont la Russie, collectivement appelée OPEP+.

Les ministres des principaux pays producteurs de pétrole décideront s'il convient de réduire davantage la production pour soutenir les recettes publiques.

Une nouvelle réduction de la production de l'OPEP+, après la réduction surprise de 1,16 million de barils par jour en avril, serait bénéfique pour les prix du brut.

Les signaux concernant une telle réduction ont été variés, Reuters rapportant et les analystes de banques telles que HSBC et Goldman Sachs indiquant que de nouvelles réductions de la production sont peu probables et que le bloc adopterait une approche "attendre et voir".

D'autres observateurs du marché ont souligné que la faiblesse des données manufacturières en Chine et aux États-Unis rendait plus probables les réductions de l'OPEP+.

"Les prix du pétrole se stabilisent après qu'une série de données décevantes sur l'industrie manufacturière mondiale ait étayé les arguments en faveur d'une nouvelle réduction de la production de l'OPEP+", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA.

Aux États-Unis, l'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé jeudi que son indice PMI manufacturier était tombé à 46,9 le mois dernier, contre 47,1 en avril, le septième mois consécutif où l'indice PMI est resté en dessous du seuil de 50, indiquant une contraction de l'activité manufacturière dans le pays le plus grand consommateur de pétrole au monde.

Les données manufacturières en provenance de Chine ont donné une image mitigée, le PMI manufacturier Caixin/S&P Global China de jeudi, meilleur que prévu, contrastant avec les données officielles du gouvernement de la veille, qui indiquaient que l'activité manufacturière en mai s'était contractée au niveau le plus bas depuis cinq mois.

Toutefois, les traders "pensent que la Russie pourrait ne pas s'en tenir à une position stricte sur les réductions de production, d'autant plus qu'elle a du mal à s'engager sur ses cotations", a ajouté M. Moya.