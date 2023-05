Les prix du pétrole ont gagné plus d'un dollar mercredi après que les stocks américains et les approvisionnements en carburant se soient resserrés et qu'un avertissement du ministre saoudien de l'énergie aux spéculateurs ait fait naître la perspective de nouvelles réductions de la production de l'OPEP+.

Le Brent a augmenté de 68 cents, soit 0,9%, pour atteindre 77,52 dollars le baril à 03h30 GMT, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a gagné 75 cents, soit 1%, pour atteindre 73,66 dollars le baril.

Le Brent avait précédemment augmenté jusqu'à 1,03 $ pour atteindre 77,87 $ le baril. Le WTI a quant à lui gagné 1,07 dollar pour atteindre 73,98 dollars le baril.

"Le pétrole commence à devenir haussier après la menace saoudienne contre les vendeurs à découvert", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA, ajoutant que l'Arabie saoudite ferait probablement "tout ce qu'il faut pour défendre les prix".

Les craintes d'un resserrement de l'offre ont augmenté après que le ministre saoudien de l'énergie a déclaré qu'il maintiendrait les vendeurs à découvert - ceux qui parient sur une baisse des prix - "ouching" et leur a dit de "se méfier".

Certains investisseurs y ont vu un signe que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, également connus sous le nom d'OPEP+, pourraient envisager de nouvelles réductions de la production lors de la réunion du 4 juin.

Tina Teng, analyste chez CMC Markets, a déclaré dans une note mercredi que les prix du pétrole avaient bondi en raison des spéculations selon lesquelles l'OPEP+ pourrait réduire davantage la production afin de maintenir la stabilité des prix.

Le prix du pétrole a également été stimulé par les données de l'industrie tard dans la journée de mardi, qui ont montré que les stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis ont fortement baissé.

Les stocks de brut ont diminué d'environ 6,8 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 mai, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute (API). Les stocks d'essence ont baissé d'environ 6,4 millions, tandis que les stocks de distillats ont diminué d'environ 1,8 million.

Si les données de l'Energy Information Administration (EIA), attendues mercredi, confirment les chiffres de l'API, les stocks d'essence américains auraient baissé pour la troisième semaine consécutive pour atteindre leurs niveaux les plus bas avant le Memorial Day depuis 2014.

"Si le rapport de l'EIA de demain le confirme, nous pourrions commencer à voir s'atténuer les inquiétudes liées à la récession", a déclaré M. Moya d'OANDA.

Le Memorial Day aux États-Unis, qui a lieu cette année le 29 mai, marque traditionnellement le début de la période de pointe des voyages d'été aux États-Unis.

Ailleurs, les marchés sont restés méfiants quant aux discussions sur le plafond de la dette américaine, ce qui a tempéré les gains des prix du pétrole. Un nouveau cycle de discussions sur le plafond de la dette s'est achevé mardi sans aucun signe de progrès, alors que la date limite pour relever la limite d'emprunt du gouvernement de 31 400 milliards de dollars, sous peine de défaut de paiement, se rapprochait de plus en plus. (Reportage de Stephanie Kelly et Emily Chow à Singapour ; Rédaction de Shri Navaratnam)