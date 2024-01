Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, l'OPEP prévoyant une croissance relativement forte de la demande mondiale de pétrole au cours des deux prochaines années, et le marché s'est intéressé à la production pétrolière américaine perturbée par une vague de froid, ainsi qu'aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont gagné 21 cents, soit 0,3%, à 78,09 dollars le baril à 0505 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 40 cents, soit 0,6%, à 72,96 dollars.

L'OPEP, dans un rapport mensuel, a déclaré que la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 1,85 million de barils par jour (bpj) en 2025 pour atteindre 106,21 millions de bpj. Pour 2024, l'OPEP prévoit une croissance de la demande de 2,25 millions de bpj, inchangée par rapport à ses prévisions de décembre.

Toutefois, les gains de prix ont été limités pour l'instant, le marché considérant des facteurs mixtes.

"Les prix du Brent restent globalement coincés dans une fourchette comme ils l'ont été au cours des deux dernières semaines, alors que les participants au marché s'efforcent de peser les dynamiques mixtes de l'offre et de la demande avec les tensions géopolitiques actuelles", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Une augmentation inattendue des stocks de brut aux États-Unis et des conditions de reprise difficiles en Chine continuent de jeter une ombre sur les perspectives de la demande de pétrole, a déclaré Yeap, bien que le marché reste prudent face aux développements géopolitiques.

Dans le cadre des dernières tensions, le Pakistan a mené des frappes à l'intérieur de l'Iran ciblant des militants baloutches, a déclaré jeudi à Reuters un haut responsable des services de renseignement, deux jours après que l'Iran a mené des frappes à l'intérieur du territoire pakistanais.

Dans le même temps, dans le Dakota du Nord, État américain le plus producteur de pétrole, les températures inférieures à zéro degré Fahrenheit (moins 18 degrés Celsius) ont fait chuter la production de pétrole de 650 000 à 700 000 bpj, soit moins de la moitié de sa production habituelle, a déclaré l'État.

Les données du gouvernement américain sur les stocks de pétrole sont attendues à 11 heures ET (1600 GMT) jeudi. Les stocks nationaux de brut ont augmenté la semaine dernière de 480 000 barils, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mercredi.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend à ce que les marchés pétroliers soient dans une "position confortable et équilibrée" cette année malgré les tensions au Moyen-Orient, dans un contexte d'augmentation de l'offre et de ralentissement de la croissance de la demande, a déclaré son directeur exécutif, Fatih Birol, au Reuters Global Markets Forum mercredi.

Les attaques des Houthis du Yémen contre les navires en mer Rouge ont contraint de nombreuses compagnies à détourner les cargaisons vers l'Afrique, augmentant ainsi la durée des trajets et les coûts. Les États-Unis ont mené mercredi une nouvelle série de frappes contre des cibles houthies au Yémen en représailles aux attaques contre les navires.

Les Houthis, alignés sur l'Iran, affirment qu'ils agissent en solidarité avec les Palestiniens dans le cadre de la guerre qu'Israël mène actuellement contre Gaza. (Reportage de Stephanie Kelly à New York et de Jeslyn Lerh à Singapour ; rédaction de Tom Hogue et Jamie Freed)