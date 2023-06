Les prix du pétrole ont légèrement baissé mardi, abandonnant la plupart des gains de la session précédente qui ont suivi l'annonce par le premier exportateur mondial, l'Arabie saoudite, d'une nouvelle réduction de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 23 cents, ou 0,3 %, à 76,48 $ le baril à 0020 GMT. Le pétrole américain West Texas Intermediate a baissé de 25 cents, soit 0,4%, à 71,90 dollars le baril.

Le Brent avait gagné jusqu'à 2,6 dollars lundi et le brut américain jusqu'à 3,3 dollars dans les heures qui ont suivi l'annonce par l'Arabie saoudite d'une baisse de sa production de 1 million de barils par jour (bpj) à 9 millions de bpj en juillet.

Cette réduction volontaire, la plus importante de l'Arabie saoudite depuis des années, vient s'ajouter à un accord plus large conclu par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, en vue de limiter l'offre jusqu'en 2024, l'OPEP+ cherchant à relancer les prix du pétrole en perte de vitesse.

L'OPEP+ pompe environ 40 % du pétrole brut mondial.

Toutefois, bon nombre des réductions annoncées à l'issue de la réunion de l'OPEP qui s'est tenue dimanche à Vienne risquent de ne pas avoir d'impact réel, le groupe ayant revu à la baisse les objectifs fixés pour la Russie, le Nigeria et l'Angola afin de les aligner sur les niveaux de production actuels.

Les acteurs du marché attendent maintenant de voir si la Réserve fédérale américaine augmentera ou maintiendra ses taux d'intérêt en juin pour obtenir d'autres indices commerciaux. Des taux plus élevés pourraient freiner la demande d'énergie.

Lundi, des données montrant que le secteur américain des services a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, ont alimenté l'espoir que la Fed s'abstienne de relever ses taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 78 % les chances que la Fed mette en pause ses hausses de taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a reconnu lundi des "signes de modération" de l'inflation de base dans la zone euro, mais a réaffirmé qu'il était trop tôt pour parler d'un pic dans cet indicateur clé de la croissance des prix, augmentant ainsi les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la BCE ce mois-ci et le suivant. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; rédaction de Himani Sarkar)