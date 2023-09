Les prix du pétrole ont baissé mardi sur fond de craintes que la demande de carburant soit freinée par les grandes banques centrales qui maintiendront leurs taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l'offre devrait être restreinte.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 38 cents à 92,91 dollars le baril à 0400 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se négociaient 34 cents plus bas à 89,34 dollars.

"Les craintes d'une récession économique pourraient à nouveau dominer les mouvements des marchés pétroliers en raison de la hausse des rendements obligataires américains à la suite de la position hawkish de la Fed la semaine dernière", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets à Auckland.

Les principaux responsables de la politique économique mondiale, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, ont réitéré ces derniers jours leur engagement à lutter contre l'inflation, indiquant que la politique de rigueur pourrait durer plus longtemps que prévu. Des taux d'intérêt plus élevés ralentissent la croissance économique, ce qui freine la demande de pétrole.

Par ailleurs, l'agence de notation Moody's a déclaré lundi qu'une fermeture du gouvernement américain nuirait à la solvabilité du pays, un mois après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note des États-Unis d'un cran en raison de la crise du plafond de la dette.

Les malheurs de l'immobilier chinois ont également pesé sur le sentiment, a ajouté M. Teng de CMC, l'annonce par China Evergrande lundi soir qu'elle n'avait pas payé le coupon d'une obligation ayant ravivé le pessimisme des investisseurs à l'égard du secteur.

Alors que l'offre reste serrée, la Russie et l'Arabie Saoudite ayant prolongé leurs réductions de production jusqu'à la fin de l'année, Moscou a assoupli lundi son interdiction temporaire sur les exportations d'essence et de diesel, décrétée séparément pour stabiliser le marché intérieur.

Avec les vacances de la Semaine d'or en Chine qui commencent dimanche, les prix du pétrole pourraient être soutenus par la reprise des voyages et la demande de produits pétroliers qui en découle de la part du deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde.

Selon JP Morgan, les prix du pétrole ont augmenté d'environ 30 % depuis le milieu de l'année, principalement en raison du resserrement de l'offre, ce qui a réduit de 0,5 point de pourcentage la croissance du PIB mondial au cours du second semestre de cette année.

Mais le choc "n'est pas assez important pour menacer l'expansion en soi", a ajouté JP Morgan dans une note.

"Nous prévoyons 94 dollars le baril jusqu'au quatrième trimestre 23, ce qui correspond à la pente maximale de la courbe que nous voyons avant que l'OPEP n'allège probablement ses contraintes d'approvisionnement", a déclaré Baden Moore, responsable de la stratégie en matière de carbone et de matières premières à la National Australia Bank. (Reportage de Katya Golubkova à Tokyo et d'Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Sonali Paul)