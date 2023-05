Les prix du pétrole ont chuté vendredi, s'apprêtant à connaître leur quatrième baisse hebdomadaire, alors que les inquiétudes économiques renouvelées aux États-Unis et en Chine ont ravivé les craintes concernant la croissance de la demande de carburant dans les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 37 cents, soit 0,49%, à 74,61 dollars le baril à 0510 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 30 cents, soit 0,42%, à 70,57 dollars.

Les deux indices de référence devraient baisser d'environ 1% pour la semaine, ce qui serait la plus longue série de baisses hebdomadaires depuis novembre 2021.

Avec l'impasse des négociations sur le plafond de la dette du gouvernement américain et les craintes renouvelées qu'une autre banque régionale soit en crise, l'inquiétude d'une entrée en récession des États-Unis s'accroît. Une baisse des nouveaux prêts aux entreprises en Chine et des données économiques plus faibles en début de semaine ont ravivé les doutes quant à la reprise de la Chine après les restrictions COVID qui ont stimulé la croissance de la demande de pétrole.

En outre, des données plus froides sur l'inflation dans les deux pays ont suggéré que la demande des consommateurs était faible, a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets à Auckland.

"Le pétrole est une matière première sensible à la croissance, qui a été affectée par ces facteurs baissiers", a-t-elle déclaré dans un courriel.

Le prix a augmenté plus tôt dans la journée de vendredi, après avoir chuté au cours des deux séances précédentes, en raison de certaines attentes en matière de demande à la suite de l'augmentation du prix du pétrole.

commentaires

du secrétaire américain à l'énergie selon lesquels les États-Unis pourraient racheter du pétrole pour la réserve stratégique de pétrole (SPR) une fois que certaines ventes seront terminées en juin.

Le gouvernement américain a déclaré qu'il achèterait du pétrole lorsque les prix seraient constamment compris entre 67 et 72 dollars le baril.

Toutefois, les négociations visant à relever la limite de la dette fédérale américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, pourraient ne pas aboutir à un accord en temps utile pour éviter un défaut de paiement de la part du gouvernement, ce qui pourrait provoquer de graves perturbations sur les marchés.

Par ailleurs, les actions de la banque régionale américaine PacWest Bancorp ont chuté de 23 % jeudi, après que cette dernière a déclaré que ses dépôts avaient diminué et qu'elle avait déposé davantage de garanties auprès de la Réserve fédérale américaine afin de renforcer ses liquidités.

Les données sur les prix à la consommation en Chine pour le mois d'avril ont augmenté à un rythme plus lent et n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des prix à la production s'est aggravée, ce qui suggère qu'il pourrait être nécessaire de mettre en place de nouvelles mesures de relance.

Le marché pétrolier a largement ignoré les prévisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) concernant la demande mondiale de pétrole pour 2023, qui prévoyaient une augmentation de la demande en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde.