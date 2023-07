Les prix du pétrole sont restés à peu près inchangés lundi, les inquiétudes concernant les vents contraires macroéconomiques mondiaux et l'éventualité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine ayant compensé les prévisions d'une réduction de l'offre dans le cadre des réductions de l'OPEP+.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 4 cents à 75,45 dollars le baril à 0404 GMT après avoir augmenté de 0,8 % vendredi. Le brut américain West Texas Intermediate était à 70,67 dollars le baril, en hausse de 3 cents, après avoir clôturé en hausse de 1,1% lors de la session précédente.

Le Brent a chuté pour le quatrième trimestre consécutif à la fin du mois de juin, tandis que le WTI a enregistré une deuxième baisse trimestrielle en raison de la perte de vitesse des deux principales économies mondiales, les États-Unis et la Chine, au cours du deuxième trimestre.

Les craintes d'un nouveau ralentissement de la demande de carburant se sont accrues après que les données de vendredi ont montré que l'inflation américaine dépassait toujours l'objectif de 2 % de la banque centrale et ont alimenté les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

"Les commentaires optimistes sur les taux continuent de soulever des inquiétudes sur les perspectives de la demande qui pèsent sur les prix", ont déclaré les analystes de la National Australia Bank dans une note.

Des taux d'intérêt plus élevés pourraient renforcer le billet vert, rendant les matières premières plus chères pour les détenteurs d'autres devises, et réduire la demande de pétrole.

Les économistes et les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions concernant le prix du Brent, qui devrait s'établir en moyenne à 83,03 dollars le baril en 2023, selon le sondage pétrolier réalisé par Reuters en juin.

La croissance de l'activité industrielle en Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, a également ralenti en juin, le sentiment et le recrutement s'étant refroidis en raison de la morosité des conditions du marché, selon l'enquête Caixin/S&P Global sur le secteur privé.

Néanmoins, certains analystes s'attendent à un resserrement de l'offre et à une hausse des prix au second semestre, après que l'Arabie saoudite, principal exportateur, se soit engagée à réduire sa production d'un million de barils par jour en juillet, tandis que les États-Unis reconstituent progressivement leur réserve stratégique de pétrole.

"Les multiples réductions de production de l'OPEP+ ont maintenu les prix du pétrole au-dessus des niveaux clés, ce qui pourrait entraîner une nouvelle réduction de la production par le cartel afin de maintenir la stabilité du marché du brut", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

Toutefois, la dernière enquête de Reuters a montré que la production de pétrole de l'OPEP n'a que légèrement diminué en juin, les augmentations en Irak et au Nigeria ayant limité l'impact des réductions des autres pays.

Les investisseurs attendent avec impatience la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui se tiendra plus tard dans la semaine pour obtenir des indications sur l'offre.

Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a diminué d'une unité pour atteindre 545 la semaine dernière, son niveau le plus bas depuis avril 2022, tandis que le nombre de plates-formes gazières a diminué de six unités pour atteindre 124, son niveau le plus bas depuis février 2022, d'après les données de Baker Hughes.

La production américaine de brut a chuté en avril à 12,615 millions de barils par jour (bpj), son plus bas niveau depuis février, a déclaré vendredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).