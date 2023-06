Les prix mondiaux du pétrole ont baissé lundi, revenant sur les gains de la semaine dernière, les questions sur l'économie chinoise l'emportant sur les réductions de production de l'OPEP+ et la septième baisse consécutive du nombre de plates-formes pétrolières et gazières en activité aux États-Unis.

Le Brent a perdu 68 cents pour s'échanger à 75,93 dollars le baril à 0042 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) était en baisse de 59 cents à 71,19 dollars.

La semaine dernière, le Brent a affiché un gain de 2,4% et le WTI a augmenté de 2,3%.

Un certain nombre de grandes banques ont réduit leurs prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2023 en Chine après que les données de mai de la semaine dernière aient montré que la reprise post-COVID dans la deuxième plus grande économie du monde s'essoufflait.

Des sources ont déclaré à Reuters que la Chine mettra en place davantage de mesures de relance pour son économie ralentie cette année, mais les inquiétudes concernant la dette et la fuite des capitaux maintiendront les mesures visant à soutenir la faible demande dans les secteurs de la consommation et du privé.

Néanmoins, le débit des raffineries chinoises a augmenté en mai pour atteindre son deuxième total le plus élevé jamais enregistré, contribuant à stimuler les gains de la semaine dernière, et les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel en activité pour une septième semaine consécutive, pour la première fois depuis juillet 2020.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de 8 à 687 au cours de la semaine du 16 juin, le plus bas depuis avril 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>.

Les réductions volontaires de la production mises en œuvre en mai par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, ainsi que la réduction supplémentaire opérée par l'Arabie saoudite en juillet, soutiennent également les prix du pétrole.

"Il y a également eu des signaux indiquant que la saison de conduite aux États-Unis entraînerait une forte demande", a déclaré ANZ Research dans une note, soulignant que la demande d'essence aux États-Unis a grimpé à 9,24 millions de barils par jour la semaine dernière, son niveau le plus élevé depuis décembre 2021. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Tom Hogue)