Les prix du pétrole se sont stabilisés mercredi après les pertes de la séance précédente, les inquiétudes concernant la demande dues au ralentissement de la croissance économique mondiale étant compensées par les craintes d'un resserrement de l'offre mondiale à la suite de l'engagement de l'Arabie saoudite d'intensifier les réductions de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 9 cents, ou 0,1%, à 76,38 dollars le baril à 0039 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 11 cents, ou 0,2%, à 71,85 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont baissé d'environ 1% mardi, réduisant une partie des gains de lundi qui ont été entraînés par l'engagement surprise de l'Arabie saoudite, principal exportateur de brut, au cours du week-end, de réduire la production d'un million de barils par jour (bpj) à 9 millions de bpj en juillet.

"Le marché a digéré la nouvelle de la réduction de la production saoudienne et les investisseurs hésitent désormais à prendre une position importante en raison de prévisions et d'indicateurs économiques mitigés aux États-Unis et en Chine", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

"Nous nous attendons à ce que les prix du pétrole soient orientés à la hausse alors que nous entrons dans la saison de conduite estivale aux États-Unis", a-t-il déclaré, ajoutant que le resserrement de l'offre mondiale et les projets américains d'achat de pétrole brut pour remplir la réserve stratégique de pétrole limiteront les risques de baisse.

La réduction volontaire, la plus importante de l'Arabie saoudite depuis des années, s'ajoute à un accord plus large de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, dont la Russie, visant à limiter l'offre jusqu'en 2024, alors que le groupe, collectivement connu sous le nom d'OPEP+, cherche à relancer les prix du pétrole en perte de vitesse.

Mais il est peu probable que les réductions de production plus importantes de l'Arabie saoudite soutiennent une augmentation durable des prix jusqu'à 80 ou 90 dollars, a déclaré Citi mardi, bien que les analystes d'UBS prévoient que le Brent atteindra 95 dollars le baril à la fin de 2023 avec un déficit de l'offre dépassant les 2 millions de bpj.

Parallèlement, l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a déclaré mardi que la production américaine de pétrole brut augmenterait plus rapidement cette année et que l'augmentation de la demande se ralentirait par rapport aux prévisions antérieures.

Une réduction des stocks de pétrole brut aux États-Unis a également soutenu le marché du pétrole, a déclaré M. Kikukawa de NS Trading.

Les stocks américains de pétrole brut ont diminué d'environ 1,7 million de barils la semaine dernière, tandis que les stocks de carburant ont augmenté, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi.

Les analystes prévoient que les entreprises énergétiques américaines ont ajouté environ 1,0 million de barils de brut au cours de la semaine qui s'est terminée le 2 juin, selon un sondage de Reuters. (Reportage de Yuka Obayashi, édition de Shri Navaratnam)