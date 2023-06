Les prix du pétrole ont été mitigés mardi avant la décision de la Chine sur les indices de référence des prêts, la deuxième économie mondiale étant largement attendue pour réduire les taux directeurs afin de soutenir une reprise qui ralentit.

Le Brent était en hausse de 3 cents à 76,12 dollars le baril à 0041 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) était inchangé à 71,29 dollars et il n'y a pas eu de règlement lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis.

Le contrat WTI à échéance du 20 juillet était en baisse de 58 cents à 71,35 dollars le baril.

Selon une enquête de Reuters, la Chine devrait abaisser ses taux d'intérêt dans le cadre du premier assouplissement en 10 mois, après que les données économiques récentes aient montré que les secteurs de la vente au détail et de l'industrie peinaient à maintenir l'élan observé au début de l'année.

Le gouvernement chinois s'est réuni la semaine dernière pour discuter de mesures visant à stimuler la croissance de l'économie, et plusieurs grandes banques ont réduit leurs prévisions de croissance économique pour 2023, craignant que la reprise post-COVID ne s'essouffle.

"Le scepticisme à l'égard des mesures de relance chinoises a pesé sur le sentiment, a déclaré ANZ Research dans une note à l'intention de ses clients mardi. "Les marchés ont également manqué de direction, les États-Unis étant fermés, ce qui a entraîné une baisse des liquidités.

Lundi, deux responsables politiques de la Banque centrale européenne ont plaidé en faveur de nouvelles hausses de taux, compte tenu des risques d'une inflation plus élevée. Les marchés attendent également le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, plus tard dans la semaine, pour avoir des indices sur les taux futurs.

Des taux plus élevés réduisent l'appétit pour les dépenses et peuvent faire baisser la demande de pétrole.

Du côté de l'offre, les exportations de brut et la production de pétrole de l'Iran ont atteint de nouveaux sommets en 2023 malgré les sanctions américaines.

La Russie devrait augmenter ses exportations de diesel et de gasoil par voie maritime ce mois-ci, compensant ainsi les réductions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, y compris Moscou elle-même.

"L'offre a rebondi et surpris à la hausse à partir d'un certain nombre de sources : Les États-Unis, d'autres pays non membres de l'OPEP, sans parler des pays membres de l'OPEP+ comme le Nigeria, l'Iran et le Venezuela", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

La banque a réduit son estimation moyenne du prix du Brent à 81 dollars le baril cette année, contre une prévision précédente de 90 dollars le baril.

Les réductions de l'OPEP+ ne sont pas suffisantes pour équilibrer l'offre et la demande mondiales, même si elles sont prolongées jusqu'en 2024, ont déclaré les analystes. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Jamie Freed)