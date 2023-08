Les raffineurs asiatiques sont à la recherche de pétrole brut pour remplacer l'offre koweïtienne alors que le producteur de l'OPEP réduit ses exportations de près d'un cinquième pour alimenter sa nouvelle et gigantesque raffinerie, ce qui fait monter les prix des autres bruts acides et risque de réduire les marges bénéficiaires.

La baisse des exportations koweïtiennes fait suite aux réductions opérées par l'Arabie saoudite, chef de file de l'OPEP, qui ont poussé les prix du Brent à près de 90 dollars le baril et laissé peu de marge de manœuvre aux raffineurs asiatiques, qui dépendent du Moyen-Orient pour plus des deux tiers de leurs importations de brut.

Les raffineurs chinois, qui ont investi massivement dans de nouvelles usines conçues pour traiter le pétrole acide, sont particulièrement exposés.

Le pétrole à prix réduit en provenance de Russie a atténué la douleur, remplaçant une partie de l'offre koweïtienne, principalement à destination de la Chine et de l'Inde.

Mais la plupart des clients du Koweït devront payer plus cher pour obtenir du pétrole de qualité similaire auprès d'autres fournisseurs tels que l'Arabie saoudite, l'Irak et les Émirats arabes unis, ou acheter des qualités de pétrole non corrosif plus chères dans d'autres régions.

"L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux candidats pour combler le déficit d'approvisionnement au Moyen-Orient en raison de leur production et de leurs exportations de barils moyennement acides", a déclaré Janiv Shah, analyste au cabinet de conseil Rystad Energy.

"Il est peu probable qu'ils soient en mesure de répondre entièrement à la demande.

Selon Sun Jianan, analyste chez Energy Aspects, les réductions soutenues de la production des producteurs de l'OPEP et de leurs alliés, ainsi que les nouvelles capacités de raffinage conçues pour traiter le brut acide, pourraient conduire à une offre restreinte jusqu'à la fin de 2024.

Les expéditions de brut du Koweït ont diminué d'environ 10 % à 1,61 million de barils par jour (bpj) en janvier-juillet par rapport à la même période en 2022, alors que sa raffinerie Al Zour est montée en puissance, selon les données de Kpler.

Les exportations vers Taïwan, la Chine et l'Inde ont chuté de plus de 17 % au cours de la même période, tandis que les volumes destinés au Pakistan, aux Philippines et à la Thaïlande sont tombés à zéro, selon les données.

Au second semestre, le Koweït réduira ses exportations de 300 000 bpj, soit une baisse de 18 % par rapport au premier semestre, car il détournera l'approvisionnement vers l'usine Al Zour de 615 000 bpj, qui a démarré sa troisième et dernière unité de distillation de brut (CDU) en juillet, selon les sociétés de conseil FGE, Energy Aspects, Rystad Energy et S&P Global Commodity Insights.

En outre, la raffinerie Duqm d'Oman, coentreprise du Koweït d'une capacité de 230 000 bpj, devrait entrer en service fin 2023, ce qui pourrait réduire les exportations de brut du Koweït de 100 000 bpj supplémentaires à 200 000 bpj en 2024, ont indiqué les cabinets de conseil.

Kuwait Petroleum Corp (KPC) a informé les acheteurs que les volumes pourraient fluctuer chaque mois et qu'ils pourraient être encore réduits une fois qu'Al Zour fonctionnera à plein régime, a déclaré une source au fait du dossier.

KPC n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

RAFFINEURS ASSOIFFÉS

Le resserrement de l'offre survient alors que plus d'un million de barils par jour (bpj) de nouvelles capacités de raffinage chinoises sont mises en service. La raffinerie de Shenghong, d'une capacité de 320 000 bpj, et l'usine de Guangdong de PetroChina, d'une capacité de 400 000 bpj, ont démarré leurs activités commerciales au début de l'année, tandis que la raffinerie de Yulong Petrochemical, d'une capacité de 400 000 bpj, devrait commencer ses essais au cours du quatrième trimestre.

"Presque toutes les raffineries chinoises sont conçues pour traiter principalement du pétrole brut moyennement acide", a déclaré un négociant en pétrole chinois, ajoutant que le resserrement de l'offre réduirait les marges des raffineries chinoises déjà confrontées à une demande de produits tiède.

Les exportations vers les principaux acheteurs - la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et Taïwan - devraient encore diminuer à partir d'octobre, lorsque le Koweït reprendra l'approvisionnement de sa coentreprise vietnamienne, la raffinerie de Nghi Son, après deux mois de travaux de maintenance programmés.

"La réduction de l'offre en 2023 a été prise en compte dans notre contrat à terme discuté l'année dernière", a déclaré KY Lin, porte-parole de Taiwan Formosa Petrochemical Corp, ajoutant que les négociations pour l'offre en 2024 commenceront bientôt.

Formosa pourrait remplacer l'approvisionnement koweïtien par des qualités telles que le Basra Medium d'Irak, l'al-Shaheen du Qatar et le brut d'Oman, a déclaré M. Lin, ajoutant qu'il pouvait également traiter le light sweet crude américain.

LES PRIX GRIMPENT

Les exportations de brut du Moyen-Orient devraient chuter de près de 8 %, soit jusqu'à 1,35 million de bpj, au cours du second semestre 2023 par rapport au premier semestre, a déclaré James Forbes, analyste chez FGE.

Les raffineurs ressentent déjà les effets de la hausse des prix de vente officiels (OSP) des producteurs du Moyen-Orient pour les approvisionnements de juillet à septembre.

Signe que l'offre se resserre, en août, le baril de référence de Dubaï se négociait 2,11 dollars de plus au premier mois qu'au troisième, contre une différence de 1,14 dollar en juin.

Et la décote du brut acide de Dubaï par rapport au brut doux de Brent s'est fortement réduite à environ 1 dollar le baril, contre près de 6 dollars au début de l'année, et a même brièvement atteint une petite prime par rapport à Brent en juin. < DUB-EFS-1M>

"L'écart entre le Brent et le Dubai s'est récemment élargi, mais nous pensons qu'il pourrait à nouveau se resserrer si la demande asiatique continue de se renforcer", a déclaré M. Shah.