Les raffineurs mondiaux engrangent des gains considérables, alimentés par un rebond des marges sur la fabrication de produits pétroliers tels que le diesel, le kérosène et l'essence, après les creux du deuxième trimestre, une tendance qui, selon les compagnies pétrolières et les experts, devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le rétablissement des marges bénéficiaires pourrait inciter les raffineurs complexes à maximiser les rendements des carburants de transport, ce qui entraînerait une production excédentaire de naphta en tant que sous-produit sur un marché pétrochimique tiède et réduirait encore les marges sur les matières premières.

Les raffineurs sont optimistes quant à la tendance haussière en raison de la forte croissance prévue de la demande et des faibles niveaux de stocks.

"Nous avons de nombreuses poches de demande de distillats très forte en Amérique latine, en hausse de 9 %, en Asie, en hausse de 4 %, et les cracks de diesel restent forts", a déclaré Brian M. Mandell, vice-président exécutif pour le marketing et le commerce chez Phillips 66, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la semaine dernière.

M. Mandell s'attend à ce que les marges continuent à bien se comporter tout au long de l'année, à l'approche de la saison des semis, plus exigeante, et de l'hiver aux États-Unis.

Eugene Lindell, responsable des produits raffinés au sein de la société de conseil FGE, a déclaré que les raffineurs étaient incités à augmenter les cadences, quelle que soit la complexité.

"Les marges saines reflètent le marché haussier du diesel combiné à des cracks d'essence toujours élevés, même si l'essence s'est fortement affaiblie au cours de la semaine. La faiblesse chronique des cracks de naphta au niveau mondial est compensée, du moins pour l'instant, par les cracks de HSFO (fuel à haute teneur en soufre), en particulier en Asie et en Europe", a-t-il déclaré dans une note cette semaine.

LES MARGES MONTENT EN FLÈCHE

Les bénéfices réalisés sur le traitement d'un baril de brut dans une raffinerie européenne ou américaine typique ont augmenté d'environ 33 % depuis le début de l'année, tandis que les marges bénéficiaires du raffinage en Asie sont en hausse d'environ 9 %, selon les données de Refinitiv Eikon.

Un négociant basé à Singapour a déclaré que les cracks des distillats moyens, ou les marges, ont été plus élevés récemment que ceux de l'essence, qui ont atteint des sommets en quatre mois en raison de la forte demande estivale.

Dans le même temps, les marges asiatiques du HSFO 380-cst ont affiché des gains de plus de 15 % la semaine dernière, soutenues par l'annonce par l'Arabie saoudite de nouvelles réductions de l'offre de brut.

"Les distillats moyens devraient continuer à surpasser l'essence et resteront donc le moteur des marges, même après que les cracks aient perdu plus de 10 dollars par baril par rapport aux niveaux actuels en Asie", a déclaré Lindell de FGE à Reuters.

Toutefois, M. Lindell a déclaré que les marges du quatrième trimestre pourraient être nettement plus faibles que les niveaux actuels, même si elles resteront plus saines qu'en 2020 et 2021, car les marges du naphta ne devraient pas s'améliorer au cours des six prochains mois au moins, tandis que l'essence devrait s'affaiblir une fois que les raffineurs se tourneront vers la production de carburants moins chers pour l'hiver.

ARRÊTS DE PRODUCTION, STOCKS

Pour l'instant, les arrêts imprévus des raffineries en Asie et ailleurs soutiennent également les marges.

Selon les estimations de FGE, environ 250 000 barils par jour de capacité ont été mis hors service en Asie au cours des deux derniers mois, notamment en Malaisie à la raffinerie PIC de Petronas, à la raffinerie Daesan de Hyundai Oilbank en Corée du Sud et à la raffinerie ENEOS au Japon.

Le mois prochain, des travaux de maintenance prévus dans les raffineries indiennes Reliance Industries, BPCL et Indian Oil mettront hors service une capacité combinée de 430 000 bpj, selon les estimations de FGE.

Les compagnies pétrolières américaines ont déclaré, lors de la présentation de leurs résultats du deuxième trimestre, que la forte demande mondiale de carburants et la faiblesse des stocks de produits étaient à l'origine de bénéfices importants.

Les stocks d'essence sont inférieurs de 7 % aux moyennes quinquennales, tandis que les stocks de distillats sont inférieurs de 19 % aux moyennes, a déclaré M. Mandell de Phillips 66.

Les analystes de FGE s'attendent à ce que les stocks de distillats moyens commencent à diminuer à mesure que l'OPEP+ réduit les approvisionnements en bruts moyennement acides, qui sont idéaux pour le diesel.

Entre-temps, les ajouts de capacité de raffinage au niveau mondial ont été inférieurs aux attentes, ont déclaré les dirigeants de Marathon Petroleum et de Phillips 66.

"Bien que les écarts de craquage incitent à une utilisation élevée des raffineries, les niveaux de stocks de produits restent faibles", a déclaré Michael J. Hennigan, président, PDG et directeur de Marathon, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la semaine dernière.

"Les ajouts de capacité au niveau mondial continuent de progresser plus lentement que prévu, et nous pensons que la croissance de la demande mondiale restera forte", a ajouté M. Hennigan.