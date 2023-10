L'assaut du Hamas contre Israël a fait grimper les prix du pétrole lundi, les marchés intégrant les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient, un jour après qu'Israël a pilonné l'enclave palestinienne de Gaza en représailles à l'une des attaques les plus sanglantes de son histoire.

Les combattants du groupe islamiste Hamas ont tué 700 Israéliens et en ont enlevé des dizaines d'autres en attaquant des villes israéliennes samedi, l'incursion la plus meurtrière en territoire israélien depuis les attaques de l'Égypte et de la Syrie lors de la guerre du Kippour il y a 50 ans.

RÉACTION DU MARCHÉ :

- Les prix du pétrole ont augmenté de 3 dollars le baril lundi, le Brent s'échangeant à 87,50 dollars le baril, soit une hausse de plus de 3 % sur la journée.

- Le pétrole brut West Texas Intermediate était à 86,84 dollars le baril, en hausse de 3,7 %. Les deux indices de référence avaient bondi de plus de 4 dollars le baril un peu plus tôt, avant de se replier légèrement.

- Le dollar et le yen japonais, valeur refuge, ont légèrement augmenté. L'indice du dollar était à 106,32, un peu plus ferme sur la journée.

- L'or au comptant était en hausse de 1,2% à 1853,09 l'once.

COMMENTAIRES :

MICHAEL HEWSON, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ, CMC MARKETS, LONDRES :

"Les événements du week-end et les atrocités commises par le Hamas en Israël, ainsi que la réaction de ce dernier et la déclaration de guerre qui s'en est suivie, ont provoqué un mouvement vers le dollar américain, l'or ainsi qu'une offre modeste sur les obligations, les inquiétudes concernant les risques d'escalade devenant prioritaires."

ALVIN TAN, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE CHANGE POUR L'ASIE, RBS CAPITAL MARKETS :

"L'ampleur actuelle du conflit n'a pas d'impact direct sur l'offre mondiale de pétrole, mais on craint qu'il n'entraîne l'Iran dans son sillage."

"Le secrétaire d'État américain Blinken a déclaré ce week-end qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran était "directement impliqué" dans l'attaque contre Israël, mais qu'il existait effectivement une relation de longue date entre l'Iran et le Hamas.

IPEK OZKARDESKAYA, ANALYSTE PRINCIPAL, SWISSQUOTE BANK, GENÈVE :

"D'un point de vue géopolitique, cette guerre est différente de celle de 1973 car le paysage politique et géopolitique est différent.

"Premièrement, les pays arabes n'attaquent pas Israël ensemble.

"Deuxièmement, les pays de l'OPEP disposent d'une capacité de réserve qu'ils restreignent volontairement pour maintenir le prix du pétrole au-dessus de 80 dollars (le baril), mais ils ne pensent pas nécessairement à tripler les prix du pétrole - ce qui ne ferait qu'accélérer la transition énergétique.

"Troisièmement, les États-Unis pourraient continuer à puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour atténuer un éventuel choc des prix, même si les réserves stratégiques de pétrole n'ont jamais été aussi basses depuis 40 ans à la suite de la guerre en Ukraine et, enfin, la guerre en Ukraine et l'embargo sur le pétrole russe sont déjà en cours et l'Occident a peu de marge pour imposer un autre embargo sur le pétrole arabe.

"Ceci étant dit, les représailles potentielles contre Téhéran constituent un risque sérieux de hausse des prix du pétrole. Nous suivrons l'évolution de la situation, mais ne spéculons pas sur une hausse fulgurante des prix du pétrole pour l'instant."