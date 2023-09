Mike Dolan, spécialiste des marchés américains et mondiaux.

La flambée des prix du pétrole brut, au plus haut de l'année, a porté le coup de grâce à un troisième trimestre difficile pour les marchés mondiaux et a laissé les investisseurs désemparés se tourner à nouveau vers le président de la Réserve fédérale pour trouver un peu de réconfort.

Alors que les taux d'emprunt du gouvernement américain ne cessent d'augmenter en raison de la fermeté de la Fed, de la vigueur des marchés du travail, de l'importance des ventes de titres de créance et d'une poussée d'inflation inopportune due à la reprise des prix de l'énergie, le patron de la banque centrale, Jerome Powell, sera de nouveau sur le podium à Washington plus tard jeudi.

Les derniers mouvements des prix du pétrole, la fermeture partielle du gouvernement à partir de ce week-end et les grèves non résolues des ouvriers de l'automobile dressent un tableau encore plus compliqué pour la Fed que celui auquel elle était déjà confrontée pour ramener l'inflation à son niveau cible.

La nervosité concernant l'aggravation de la crise du secteur immobilier chinois et une nouvelle suspension des actions du géant de l'immobilier Evergrande, en difficulté, jeudi, viennent s'ajouter à ce mélange désordonné.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus d'un an, à plus de 93 dollars le baril, après l'annonce d'une baisse des stocks de brut aux États-Unis, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale due aux réductions de la production de l'OPEP+.

Bien que les effets de base à partir de 2022 aient réduit quelque peu les gains annuels des prix du pétrole, un regain d'énergie au dernier trimestre de l'année a poussé les rendements du Trésor américain à 10 ans à un nouveau plus haut de 16 ans, à 4,64 %, soit près d'un point de pourcentage de plus qu'au milieu de l'année.

Le Trésor américain achève cette semaine la vente de plus de 130 milliards de dollars de nouveaux titres de créance, avec une nouvelle adjudication de billets à sept ans plus tard dans la journée de jeudi.

Les derniers signaux en provenance de l'économie ont montré que la dynamique restait forte, les commandes de produits manufacturés américains à longue durée de vie ayant augmenté en août et les dépenses d'équipement des entreprises semblant reprendre de la vigueur après avoir fléchi au début du troisième trimestre.

Outre une nouvelle mise à jour hebdomadaire sur le marché de l'emploi, l'agenda de jeudi contient des révisions à long terme de la production américaine au cours des deux dernières années, qui mettront en lumière la force sous-jacente de l'expansion.

La hausse des rendements de la dette américaine a porté le dollar à son plus haut niveau depuis dix mois mercredi, même si le billet vert s'est légèrement replié à l'aube de la journée.

Même si l'euro a rebondi sur ses plus bas niveaux de 2023 aujourd'hui, les nouvelles sur le front de l'inflation étaient meilleures en Europe.

L'inflation allemande devrait diminuer de manière significative en septembre selon les données de cinq états allemands clés jeudi, signalant ce qui pourrait être le début de la fin de l'inflation élevée qui a pesé lourdement sur la plus grande économie de l'Europe.

Bien que les actions de Wall Street aient tenu le coup mercredi, les contrats à terme sont de nouveau dans le rouge aujourd'hui - avec l'indice MSCI des pays qui capture les actions mondiales à son plus bas niveau depuis mai et en route pour sa dixième perte quotidienne consécutive.

Le troisième trimestre se terminant vendredi, il s'agit du premier trimestre négatif de l'année pour les actions et le S&P500 a perdu près de 4 % depuis le milieu de l'année.

En ce qui concerne les entreprises, Micron Technology a baissé de 4 % avant la cloche après avoir prévu une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre, alors qu'elle se prépare à augmenter la production de nouvelles lignes de produits et à devenir un fournisseur de Nvidia.

Alors que les marchés chinois se dirigent vers les vacances de la Semaine d'or la semaine prochaine, les actions de ce pays étaient également dans le rouge, le Hang Seng de Hong Kong atteignant son plus bas niveau de l'année jusqu'à présent.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Révisions du PIB du 2ème trimestre et du PIB historique aux Etats-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, ventes de logements en attente en août, enquête de la Fed de Kansas City sur l'activité en septembre.

* Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, prononce un discours d'ouverture et participe à une discussion modérée à Washington ; la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et le chef de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, prennent tous la parole.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 7 ans et des bons à 4 semaines.

* Résultats des entreprises américaines : Nike, Accenture, Carmax