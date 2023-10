(Alliance News) - Mardi, alors que le marché italien attend les données sur la production industrielle pour le mois d'août, les principales bourses européennes ont ouvert en contraste, Milan, Paris et Londres évoluant en territoire positif tandis que Francfort s'est retournée à la baisse.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 1,2 % à 28 021,60, le Mid-Cap de 1,0 % à 39 095,02, le Small-Cap de 0,7 % à 25 207,37 et l'Italy Growth de 0,2 % à 8 068,99.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 1,0 pour cent, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,8 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,7 pour cent.

"Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 5 % lundi en raison des tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient. Les rumeurs selon lesquelles l'Iran aurait aidé le Hamas à planifier l'attentat ont mis le feu aux poudres. Ces rumeurs ont été démenties, mais une escalade des tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis pourrait avoir de graves conséquences sur la production mondiale de pétrole, car l'Iran a augmenté ses exportations malgré les restrictions et a pris une part de la production mondiale depuis la guerre en Ukraine, car le pétrole russe a été interdit et l'Occident n'a eu d'autre choix que d'autoriser quelqu'un à vendre son pétrole", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

"En août, les exportations de pétrole brut de l'Iran ont dépassé 1,4 million de barils par jour. Ce n'est pas beaucoup par rapport à la demande d'environ 100 millions de barils par jour, mais l'Iran compense certaines réductions de production de l'OPEP, par exemple, et possède un potentiel d'exportation de 3 à 4 millions de barils par jour. Par conséquent, exclure l'Iran du tableau pourrait être un cauchemar. Et c'est précisément la raison pour laquelle les États-Unis se tournent vers d'autres pays sanctionnés pour voir si quelque chose peut être fait. Selon Reuters, les États-Unis ont progressé dans leurs négociations avec le Venezuela en vue d'alléger les sanctions et de permettre à au moins une autre compagnie pétrolière étrangère d'acheter du pétrole vénézuélien sous certaines conditions.

"La réaction à la hausse du pétrole s'atténue, le baril de brut s'établissant autour de 86 dollars ce matin. Le Brent reste offert près de la moyenne mobile 50, à proximité du niveau de 88 milliards de dollars. Les risques de hausse prévalent".

Sur la liste principale de la bourse italienne, les valeurs baissières comprennent Saipem et Tenaris, en baisse de 0,8 pour cent et 0,7 pour cent, respectivement.

Tous les autres titres étaient en territoire positif, avec Telecom Italia en tête, en hausse de 3,6 %. La presse a fait état de la rencontre entre le ministre du Trésor, Giancarlo Giorgetti, et le chef de cabinet du gouvernement Meloni, Gaetano Caputi, qui, à la demande de Vivendi, premier actionnaire de TIM, a reçu le président Yannick Bollorè et l'administrateur délégué Arnaud de Puyfontaine. Pour Vivendi, l'offre de KKR ne rend pas justice à la valeur stratégique de l'infrastructure, sans résoudre le problème de la dette à la racine, mettant en danger l'entreprise restante et ses employés. C'est pourquoi l'actionnaire français est prêt à faire valoir ses droits dans les instances juridiques les plus appropriées.

KKR travaille depuis le 26 juin avec la direction de TIM pour formuler une offre ferme d'ici le 15 octobre sur Netco, la société qui englobe le réseau primaire et secondaire, et les câbles sous-marins de Sparkle - que le MEF a l'intention de reprendre à une date ultérieure.

CNH Industrial était également en hausse, de 2,3%, entraînant toute la galaxie Agnelli, avec Ferrari en hausse de 1,9%, Iveco en hausse de 1,9% et Stellantis en hausse de 2,2%.

Banca Generali a grimpé de 1,2% après avoir annoncé lundi qu'elle avait enregistré des entrées nettes de 373 millions d'euros en septembre, en hausse de 42% par rapport à septembre 2022, ce qui porte son total depuis le début de l'année à plus de 4,3 milliards d'euros, en hausse de 7% par rapport à la même période l'année dernière, bien que dans un contexte de forte volatilité sur les marchés financiers mondiaux.

Sur le Mid-Cap, la Juventus s'est également bien comportée, dans le vert de 0,4 %, tirée vers le bas par les autres actions de la Maison et malgré les résultats du budget 2022-2023. En fait, la société a déclaré avoir clôturé l'année avec une perte de 123,7 millions d'euros, contre 239,3 millions d'euros pour la même période l'année dernière, en partie influencée par l'impact négatif sur les revenus et les coûts liés à l'issue des procédures sportives italiennes et internationales.

Au 30 juin, les revenus et les recettes s'élevaient à 507,7 millions d'euros, contre 443,4 millions d'euros en 2022.

Brembo a augmenté de 1,7 % après avoir annoncé vendredi que la période d'acceptation de l'offre de préemption et de rachat aux actionnaires de 4,4 millions d'actions soumises à la procédure de retrait de la société avait pris fin.

Anima Holding a augmenté de 1,0 %. La société a indiqué que les actifs nets sous gestion du groupe en septembre étaient négatifs de 271 millions d'euros. A la fin du mois de septembre, le total des actifs sous gestion du groupe Anima s'élevait à environ 184 milliards d'euros. La société a également indiqué qu'elle avait acquis des actions propres pour un montant de 2 millions d'euros au cours de la semaine écoulée.

EuroGroup Laminations - en hausse de 2,5 % - a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100 % du capital de DS4 Spa, active dans la conception et la construction de logiciels et de matériel sur mesure avec des applications dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Le montant de la transaction correspond à une valeur d'entreprise d'environ 16,5 millions d'euros. Le paiement a été effectué entièrement en espèces, par les propres moyens de l'acheteur.

Du côté des petites capitalisations, Exprivia - dans le rouge de 0,5% - a annoncé lundi qu'elle lançait un programme de rachat portant sur un maximum de 5,2 millions de ses propres actions ordinaires.

La société pourra investir un maximum de 8,7 millions d'euros dans ce programme. A ce jour, Exprivia détient 5,2 millions de ses propres actions.

Pierrel - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu une autorisation de mise sur le marché en Ouzbékistan pour l'anesthésique dentaire Orabloc, à base d'articaïne, dans ses deux formulations. Avec cette nouvelle autorisation, explique la société dans une note, Pierrel renforce sa présence commerciale en Asie centrale.

Parmi les PME, Growens - qui n'est pas encore cotée en bourse - a annoncé mardi les chiffres pour le troisième trimestre de l'année, montrant que les ventes consolidées de sa ligne d'activité SaaS - Software as a Service - s'élevaient à 12,7 millions d'euros, soit une augmentation de 4,4 % par rapport aux 12,2 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

Dans ce secteur d'activité, l'unité à la croissance la plus rapide est Beefree, avec des revenus annuels récurrents de 10,9 millions d'euros.

En outre, la société a annoncé qu'elle avait signé un accord contraignant pour vendre 100% du capital social de sa filiale néerlandaise Datatrics à Squeezely, une société du groupe Spotler, un acteur majeur de l'automatisation du marketing aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, pour un montant total de 1,7 million d'euros.

EdiliziAcrobatica - en hausse de 2,3 % - a annoncé lundi que le conseil d'administration avait confirmé et étendu à la nouvelle directrice générale Anna Marras tous les pouvoirs opérationnels et de gestion afin d'assurer une continuité totale dans le parcours de croissance et d'internationalisation du groupe, à la suite du décès du fondateur Riccardo Iovino.

En outre, le conseil d'administration a nommé Tino Seminara comme nouvel administrateur non exécutif.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 2,4 % à 31 746,23, le Shanghai Composite en baisse de 0,7 % à 3 075,24 et le Hang Seng en hausse de 1,0 % à 17 684,63.

A New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,6% à 33 604,65, le Nasdaq en hausse de 0,4% à 13 484,24 et le S&P 500 en hausse de 0,6% à 4 335,66.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0562 USD contre 1,0544 USD enregistré à la clôture des actions européennes lundi, tandis que la livre valait 1,2219 USD contre 1,2210 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 87,72 USD contre 88,09 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 870,15 USD l'once contre 1 852,67 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique, à 1000 CEST, il y aura la production industrielle italienne. A 1400 CEST, il y aura un discours du numéro un de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

Aux États-Unis, à 15h30 CEST, l'accent sera mis sur le discours de Bostic, membre de la Fed, suivi, à 1900 CEST, de celui de Waller et, à 2100 CEST, de celui de Kashkari.

Aucun rendez-vous particulier n'est prévu dans le calendrier de Piazza Affari.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.