Morgan Stanley a relevé ses prévisions trimestrielles pour les prix du pétrole Brent en 2023 et 2024 mercredi, citant le déficit de l'offre causé par l'extension des réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie.

Le déficit du marché maintiendra les prix du pétrole bien soutenus autour des niveaux actuels, a déclaré la banque de Wall Street dans une note, tout en ajoutant que des prix supérieurs à 100 dollars le baril sembleraient "étirés".

Les contrats à terme sur le Brent se sont échangés autour de 92,50 dollars le baril jeudi, après avoir atteint un plus haut de 10 mois mardi suite à l'extension des réductions de l'offre entre l'Arabie saoudite et la Russie. [O/R]

Voici une liste des dernières prévisions des courtiers pour les prix moyens du baril de Brent et de WTI en 2023 (en $ par baril) :

Courtier/Agence Brent WTI Date

Révisé

2023 2024 2023 2024

Citi Research 84,00 84,00 -- -- 18 sept.

HSBC 80,00 75,00 76,20 73,00 30 juin

Deutsche 81,30 82,50 76,20 77,50 28 juin

JP Morgan 81,00 83,00 76,00 79,00 14 juin

UBS* 95,00 -- 90,00 -- 17 mai

BofA Global Research 80,00 90,00 75,00 8 mai

Goldman Sachs 88,00 99,00 82,00 94,00 4 avril

Morgan Stanley -- 85,00 -- -- 3 avril

Barclays 97,00 -- -- -- -- 3 avril

Commerzbank* 90,00 -- 21 mars

Fitch Solutions 100,00 98,00 6 octobre

ANZ 104,50 103,40 NA

Standard Chartered 91,00 88,00 NA

ABN Amro 76,00 74,00 NA

* indique les prévisions de fin de période

# en vigueur à la date donnée, peut ne pas indiquer la date de révision

Pour un tableau des prévisions de prix du brut selon le dernier sondage mensuel de Reuters, voir

(Cet article a été corrigé pour supprimer la prévision de 95 $/b pour le Brent de Morgan Stanley afin de montrer qu'il s'agit de leur prévision pour le quatrième trimestre, et non pour 2023, dans le tableau).