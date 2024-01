Les rendements des obligations d'État indiennes se sont détendus dans les premiers échanges lundi, les participants au marché ayant été rassurés par la baisse des prix du pétrole, tout en continuant à surveiller les rendements du Trésor américain pour obtenir de nouveaux indices.

Le rendement de l'obligation indienne de référence à 10 ans était de 7,2151% à 10:15 IST, contre 7,2348% à la clôture.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1 % lundi, en raison de la forte réduction des prix par l'Arabie saoudite, principal exportateur, et de l'augmentation de la production de l'OPEP. L'indice de référence du pétrole Brent s'est négocié 1,1% plus bas à 77,86 dollars le baril dans les heures asiatiques.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont augmenté vendredi, le rendement à 10 ans dépassant la barre clé des 4 %, alors que la vigueur persistante du marché du travail suscite des inquiétudes quant à l'inflation et à l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale.

Les marchés à terme estiment à 44 % la probabilité que la Fed maintienne les taux de référence dans leur fourchette actuelle de 5,25 % à 5,5 % lors de sa réunion de mars, contre 11,5 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.

Dans l'ensemble, les marchés prévoient que la Fed réduira ses taux de 132 points de base au total d'ici la fin de l'année, alors qu'ils s'attendaient à des réductions de plus de 160 points de base il y a deux semaines.

Les opérateurs attendent les chiffres de l'inflation en Inde et aux États-Unis dans le courant de la semaine.

L'inflation de détail en Inde devrait augmenter de 5,6% en décembre par rapport à 5,55% en novembre, selon Barclays.

La Reserve Bank of India (RBI) ne devrait pas s'inquiéter outre mesure de l'inflation alimentaire à ce stade, car il n'y a aucun signe d'impact inflationniste secondaire des prix élevés des denrées alimentaires sur les attentes en matière d'inflation, a déclaré Pankaj Pathak, un gestionnaire de fonds à revenu fixe chez Quantum Asset Management.

"Si la RBI doit réduire ses taux en 2024, ce sera probablement en réponse à un choc financier ou économique provenant du monde extérieur", a ajouté M. Pathak. (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)