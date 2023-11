(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte lundi, tandis que la livre a poursuivi son ascension, l'anticipation que les taux d'intérêt américains ont atteint leur maximum continuant à exercer une pression sur le dollar.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 9,67 points, soit 0,1%, à 7 478,53. Le FTSE 250 était en hausse de 44,70 points, 0,2%, à 18 502,80, et l'AIM All-Share a ajouté 1,17 points, 0,2%, à 718,07.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 746,35, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 047,82, et le Cboe Small Companies était un peu plus bas à 13 443,32.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

La livre sterling est passée de 1,2605 USD vendredi à 1,2614 USD lundi. L'euro est passé de 1,0935 USD à 1,0947 USD. Face au yen, le dollar s'est replié à 149,04 yens contre 149,59 yens.

En Asie, les actions ont baissé. L'indice Nikkei 225 à Tokyo a baissé de 0,5%, tandis que l'indice Shanghai Composite en Chine a perdu 0,3%. L'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,2 %, tandis que l'indice S&P/ASX 200 à Sydney a perdu 0,8 %.

L'ambiance en Asie a été affectée par des données chinoises plus faibles.

La croissance des bénéfices industriels des entreprises chinoises s'est ralentie le mois dernier, selon les chiffres du Bureau national des statistiques (BNS).

Selon le Bureau national des statistiques, les bénéfices industriels en octobre ont augmenté de 2,7 % en glissement annuel, "réalisant une croissance positive pour trois mois consécutifs, et l'efficacité des entreprises industrielles a continué à s'améliorer". Toutefois, la croissance s'est nettement ralentie par rapport à la hausse d'environ 12 % enregistrée en septembre.

Les bénéfices industriels ont diminué de 7,8 % en glissement annuel au cours de la période de 10 mois. Le rythme du déclin s'est ralenti par rapport aux 9,0 % observés au cours des neuf premiers mois de 2023.

"La baisse des bénéfices s'est réduite mois après mois depuis mars de cette année", a commenté Yu Weining, analyste à la NBS.

Dans la seule industrie minière, les bénéfices ont baissé de 20 % en glissement annuel au cours des dix mois.

Les actions des sociétés minières cotées à Londres ont chuté au début de la journée de lundi. La Chine est un acheteur important de minéraux.

Rio Tinto a chuté de 0,4 %, tandis que Glencore a perdu 0,2 %. Le groupe BHP a baissé de 1,0 %.

Toujours au détriment du FTSE 100, Shell et BP ont chuté de 1,1 % chacun, alors que les prix du pétrole continuent de lutter pour trouver un élan à la hausse.

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 79,91 USD tôt lundi, en baisse par rapport aux 81,47 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers londoniens vendredi.

Les marchés pétroliers seront au centre de l'attention avec la réunion des pays producteurs de l'Opep+ qui se tiendra jeudi.

L'indice de référence de la mer du Nord a retrouvé des couleurs vendredi, après avoir chuté à la suite du report inexpliqué de la réunion de l'Opep+. La réunion ministérielle clé de l'alliance des producteurs de pétrole a été repoussée à dimanche.

Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management, a commenté : "Les négociants en pétrole s'attendent à une prolongation de la politique actuelle de l'OPEP+ sans réduction plus importante du groupe, de sorte qu'une réduction surprise modeste serait perçue comme temporairement haussière. Cependant, les développements fondamentaux penchant vers la baisse avec l'augmentation des stocks de pétrole américains et les faibles marges de raffinage, la preuve d'une réduction des stocks serait probablement nécessaire pour qu'une inférence haussière pousse le Brent à +90 USD le baril.

"Dans le pire des cas, si des fuites de désaccord entre les membres apparaissent, l'action des prix à court terme sera probablement négative, même si elle aboutit finalement à une réduction modeste du groupe. En effet, le marché percevra une probabilité plus élevée de réduction de l'unité de l'OPEP, ce qui pourrait introduire de l'incertitude sur le respect des règles qui montrent déjà des signes d'affaiblissement."

L'or a continué à briller. L'once d'or s'échangeait à 2 012,60 USD tôt lundi à Londres, contre 1 999,98 USD vendredi dernier. L'or a été dopé par la faiblesse du dollar ces derniers temps.

De retour à Londres, Rightmove a fait un bond de 5,8 %. Le portail immobilier a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires a "continué à dépasser légèrement les attentes du consensus" depuis qu'il a publié ses résultats du premier semestre en juillet. Et ce, malgré "l'incertitude du marché de l'immobilier".

Le revenu moyen par annonceur a été supérieur aux prévisions. Son ARPA devrait croître entre 112 et 116 livres sterling en 2023, ce qui est supérieur à sa prévision précédente de 103 à 105 livres sterling. En 2022, son ARPA s'élevait à 1 314 GBP. Ses perspectives de croissance globale du chiffre d'affaires se situent dans une fourchette de 8 à 10 %.

Elle prévoit une croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7 à 8 %. En 2022, elle a réalisé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 245,4 millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires de 332,6 millions de livres sterling.

"Notre performance souligne la force et la résilience de l'entreprise, avec des abonnements d'agents immobiliers et des listes de développement de nouvelles maisons stables. Notre part du temps passé par les consommateurs au cours du second semestre reste inchangée - à [environ] 85 % - ce qui démontre la force de notre marque, notre position auprès des consommateurs et l'effet de réseau établi de notre modèle d'entreprise", a déclaré l'entreprise.

En outre, elle a fixé un objectif de chiffre d'affaires pour 2028 de plus de 600 millions de livres sterling, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent de plus de 420 millions de livres sterling.

Ailleurs à Londres, abrdn European Logistics a fait un bond de 10 % en annonçant une révision stratégique.

"Le conseil d'administration examinera toutes les options disponibles pour la société qui offrent une valeur maximale à ses actionnaires, y compris, mais sans s'y limiter, entreprendre une forme de consolidation, de combinaison, de fusion ou d'action d'entreprise comparable, vendre l'ensemble du capital social émis de la société", a déclaré l'investisseur d'actifs immobiliers de logistique urbaine.

Lundi, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis seront publiées à 15h00 GMT. Au fur et à mesure que la semaine avance, l'accent sera mis sur les chiffres de l'inflation. Les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis et les données sur l'inflation dans la zone euro seront publiées jeudi. Il y a une lecture du produit intérieur brut américain mercredi, entre-temps.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera à 14h00 GMT lundi.

Les analystes de Lloyds Bank ont commenté : "La semaine dernière, Mme Lagarde a indiqué que la BCE était maintenant en mesure de faire une pause et de surveiller les effets des hausses de taux d'intérêt effectuées jusqu'à présent. Cela suggère qu'il n'y a pas de tendance à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt à court terme".

