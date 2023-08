Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième fois vendredi, s'apprêtant à connaître leur sixième semaine de hausse, après que l'Arabie saoudite et la Russie, les deuxième et troisième plus grands producteurs de brut au monde, se sont engagés à réduire leur production jusqu'au mois prochain.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour octobre ont augmenté de 10 cents, ou 0,1%, à 85,24 dollars le baril à 0330 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate pour septembre a augmenté de 17 cents, ou 0,2%, à 81,72 dollars.

Les deux repères étaient en voie d'obtenir une sixième semaine de gains, leur plus longue série de gains hebdomadaires cette année. Le Brent a augmenté de 15,4 % et le WTI de 18,2 % au cours des six dernières semaines.

L'Arabie Saoudite a prolongé la réduction volontaire de sa production de pétrole de 1 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin du mois de septembre. La Russie réduira également ses exportations de pétrole de 300 000 bpj en septembre, a déclaré son vice-premier ministre Alexander Novak.

Selon certaines sources, il est peu probable que le comité ministériel conjoint de suivi de l'OPEP+ modifie la politique globale de production de pétrole lors de la réunion de vendredi. Mais les réductions opérées par l'Arabie saoudite et les commentaires de la Russie avant une réunion cruciale de l'OPEP+ ont suscité des inquiétudes quant à l'offre, ce qui a soutenu les prix.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis continueraient à travailler avec les producteurs et les consommateurs pour s'assurer que le marché de l'énergie favorise la croissance. Les États-Unis sont le premier producteur et le premier consommateur de pétrole au monde.

Toutefois, la dernière série de données américaines montrant un marché de l'emploi tendu et un secteur des services en perte de vitesse a fait craindre qu'un ralentissement économique ne freine la demande de pétrole et n'entraîne une baisse des prix, même en cas de réduction de l'offre.

"Un dollar fort a pesé sur les prix du brut et tout le monde veut savoir si un marché de l'emploi chaud va forcer la Fed à resserrer encore sa politique", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

En outre, le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est aggravé plus que prévu en juillet et la Banque d'Angleterre a relevé jeudi son taux d'intérêt à un niveau inégalé depuis 15 ans. L'augmentation des coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs pourrait ralentir la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

Toutefois, l'amélioration des perspectives de la demande et l'insuffisance de l'offre pourraient continuer à soutenir les marchés pétroliers, a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC markets.

"Les prochaines données sur les emplois non agricoles aux États-Unis seront au centre de l'attention et orienteront le sentiment du marché ce soir", a déclaré Tina Teng. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Sudarshan Varadhan à Singapour ; rédaction de Christian Schmollinger et Simon Cameron-Moore)