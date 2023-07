Les prix du pétrole devraient enregistrer leur troisième hausse hebdomadaire consécutive pour la première fois depuis avril. Ils ont augmenté vendredi en raison des perturbations de l'offre en Libye et au Nigeria et des espoirs d'une augmentation de la demande de brut en raison de la baisse de l'inflation aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont ajouté 5 cents, ou 0,1%, à 81,41 dollars le baril à 0242 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 9 cents, ou 0,1%, à 76,98 dollars. Les deux références, qui ont augmenté d'environ 9% ce mois-ci, sont en voie de s'établir à la hausse pour une quatrième session d'affilée.

Jeudi, un certain nombre de champs pétroliers en Libye ont été fermés à la suite d'une protestation d'une tribu locale contre l'enlèvement d'un ancien ministre. Par ailleurs, Shell a suspendu les chargements de pétrole brut Forcados du Nigeria en raison d'une fuite potentielle dans un terminal.

Selon ANZ Research, les manifestations en Libye pourraient à elles seules priver le marché de plus de 250 000 barils de pétrole par jour.

"Les prix du brut sont stimulés par les prévisions selon lesquelles le marché du pétrole deviendra très tendu lorsque la Libye et le Nigéria feront face à des perturbations et lorsque les exportations de brut russe diminueront enfin", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

L'Arabie saoudite et la Russie, les plus grands exportateurs de pétrole au monde, se sont mis d'accord ce mois-ci pour renforcer les réductions de pétrole en place depuis novembre de l'année dernière, apportant un soutien supplémentaire aux prix du brut.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a relevé jeudi ses prévisions de demande de pétrole pour 2023, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que la demande augmente de 2,2 % en 2024.

La National Bank of Australia a déclaré dans une note de recherche vendredi qu'elle s'attendait à ce que les prévisions de l'OPEP, si elles se réalisent, "fassent monter les prix du pétrole bien au-dessus de 100 dollars le baril", ajoutant que la baisse de la valeur du dollar américain continuait à stimuler les prix des matières premières.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont légèrement augmenté en juin, enregistrant le taux de croissance annuel le plus faible depuis plus de deux ans, l'inflation continuant à se tasser. Les prix à la production ont également peu augmenté en juin, et l'augmentation annuelle a été la plus faible depuis près de trois ans.

Ces deux indicateurs ont donné aux marchés l'espoir que la Réserve fédérale américaine pourrait être sur le point de mettre fin à sa campagne de resserrement de la politique monétaire la plus rapide depuis les années 1980. (Reportage complémentaire de Katya Golubkova à TOKYO ; rédaction de Jamie Freed et Muralikumar Anantharaman)