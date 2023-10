Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont ouvert à la baisse mercredi, pénalisés par une chute de la demande étrangère pour cette huile tropicale.

Le contrat de référence de l'huile de palme pour livraison en décembre sur le Bursa Malaysia Derivatives Exchange était en baisse de 1,2% à 3 667 ringgit (779,80 $) la tonne métrique dans les premiers échanges.

Les contrats à terme sur l'huile de palme ont chuté de 6,06% sur une base mensuelle en septembre après avoir enregistré deux gains mensuels consécutifs. FONDAMENTAUX * La Bourse de Dalian est fermée du 29 septembre au 6 octobre pour le Festival de la mi-automne et la Fête nationale. * L'huile de palme est affectée par les mouvements de prix des huiles connexes qui se disputent une part du marché mondial des huiles végétales.

* Les importations d'huile comestible de l'Inde, premier acheteur mondial d'huile de cuisson, ont chuté de 19 % en septembre par rapport à août, les raffineurs ayant réduit leurs achats de 26 % après que les stocks eurent atteint un niveau record. * L'Association indonésienne de l'huile de palme s'attend à une augmentation de 5% de la production du pays cette année et prévoit des stocks d'environ 3,2 millions de tonnes métriques à la fin de l'année. * Les exportations de produits à base d'huile de palme de Malaisie pour le mois de septembre devraient augmenter de 5,4% à 8,1%, selon les données de la société d'inspection indépendante AmSpec Agri Malaysia et de l'expert en cargaison Intertek Testing Services. * L'Indonésie a augmenté son prix de référence de l'huile de palme brute à 827,37 dollars la tonne pour la période du 1er au 15 octobre, mais a maintenu la taxe à l'exportation et le prélèvement pour l'huile de palme brute inchangés à 33 dollars et 85 dollars la tonne. * L'huile de palme malaisienne devrait se négocier entre 3700 et 4500 ringgit par tonne métrique d'ici à la mi-2024, alors que le phénomène climatique El Niño menace les approvisionnements dans un contexte de demande croissante, selon les analystes. * L'huile de palme pourrait briser le support de 3 686 ringgit par tonne métrique et tomber au plus bas du 21 septembre à 3 637 ringgit, car sa consolidation au-dessus du support de 3 686 ringgit est en train de s'achever. NOUVELLES DU MARCHÉ * Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges jeudi, récupérant une partie des pertes importantes de la session précédente après qu'un panel de l'OPEP+ ait maintenu les réductions de la production de pétrole pour garder l'offre serrée sur fond d'inquiétude quant à un ralentissement imminent de la croissance économique mondiale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0830 UK All-Sector PMI Sept 1230 US International Trade Aug 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Rapport de Mayank Bhardwaj ; Editing by Varun H K)