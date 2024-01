Le récent rallye qui a dopé la quasi-totalité du marché boursier américain a laissé de côté les actions du secteur de l'énergie, et les investisseurs haussiers parient sur les prochains rapports sur les bénéfices et les tensions géopolitiques croissantes pour relancer le groupe en difficulté.

Le secteur de l'énergie a perdu près de 3 % depuis la fin du mois d'octobre, période au cours de laquelle le S&P 500 a progressé de 16 %. L'indice de référence a progressé de 24 % sur l'ensemble de l'année 2023, tandis que le secteur de l'énergie a chuté de 4,8 %, soit la deuxième plus forte baisse de l'année dernière parmi les secteurs du S&P 500.

Les difficultés du secteur se sont poursuivies alors même que d'autres groupes sensibles à l'économie, tels que les banques et les petites capitalisations, ont bénéficié de la conviction croissante des investisseurs que l'économie sera en mesure d'effectuer un "atterrissage en douceur", où la croissance reste stable tandis que l'inflation diminue.

L'une des principales raisons de la sous-performance du secteur est la forte baisse des prix du pétrole. Le brut américain a chuté de plus de 20 % depuis la fin du mois de septembre, à environ 73 dollars le baril, sous la pression d'une offre abondante, en particulier aux États-Unis, et des inquiétudes concernant la tiédeur de la demande en Chine et en Europe, ont indiqué les investisseurs.

"Pour l'instant, les prix du pétrole ont mené les actions", a déclaré Matthew Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. "Si les prix du pétrole se redressent un peu à partir d'ici, ce qui prendrait les gens au dépourvu, ce groupe de l'énergie va commencer à se rattraper très rapidement.

Les stratèges du Wells Fargo Investment Institute (WFII) ont relevé cette semaine leur évaluation du secteur de l'énergie de "neutre" à "favorable", affirmant que "les prix du pétrole atteindront leur niveau le plus bas en même temps que l'économie mondiale et finiront l'année à la hausse".

Une augmentation potentielle des tensions au Moyen-Orient et toute action de l'OPEP sur la production sont des facteurs qui pourraient influencer les prix du pétrole à court terme.

Les prix du brut américain ont bondi de 4,5 % vendredi avant de s'établir à 0,9 %, après que plusieurs pétroliers se sont détournés de la mer Rouge à la suite des frappes aériennes et maritimes menées pendant la nuit par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre des cibles houthies au Yémen. Le secteur de l'énergie a terminé la journée en hausse de 1,3 %.

"Alors qu'une résolution des problèmes en mer Rouge serait baissière pour le pétrole, il semble que la situation s'aggrave et le risque devrait faire grimper les prix du pétrole", a écrit Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Un autre facteur clé pour le groupe sera les prochains rapports sur les bénéfices trimestriels. La société de services pétroliers SLB, anciennement Schlumberger, publiera ses résultats la semaine prochaine, tandis que Baker Hughes et Marathon Petroleum sont attendus plus tard dans le mois.

L'énergie devrait afficher les pires résultats de tous les secteurs pour l'année 2023, avec une chute globale de près de 26 %, selon les données de LSEG. Mais ses bénéfices devraient augmenter de 1,6 % en 2024.

Avant les résultats, les stratèges de WFII ont également souligné cette semaine les valorisations "historiquement bon marché" des actions du secteur de l'énergie, notant que le secteur se négocie à environ 10 fois les bénéfices à venir, contre un ratio C/B à venir de 22 fois pour l'ensemble du S&P 500.

L'amélioration des tendances en matière de bénéfices et les valorisations attrayantes font partie des facteurs qui soutiennent les actions du secteur de l'énergie, ainsi que le potentiel de couverture du groupe en cas de tensions géopolitiques croissantes, a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital. La société surpondère l'énergie dans ses portefeuilles, y compris les actions de Conocophillips et Chevron.

Bien que les bénéfices du secteur de l'énergie s'améliorent, la performance estimée du secteur cette année devrait encore être inférieure à l'augmentation de 11,1 % de l'ensemble du S&P 500 en 2024.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management, a déclaré qu'il pensait que le prix du pétrole était juste, soulignant le ralentissement attendu de l'économie américaine et les doutes quant à la capacité du conflit au Moyen-Orient à donner un coup de pouce durable à la matière première. M. Pavlik a déclaré qu'il était "légèrement moins exposé que le marché" aux actions du secteur de l'énergie, préférant d'autres secteurs tels que l'industrie et la technologie.

"Je pense qu'il y a d'autres secteurs du marché qui bénéficieront probablement plus que l'énergie", a déclaré M. Pavlik.