Les actions américaines ont repris leur ascension mercredi, emmenées par les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, tandis que les prix du brut ont chuté, s'établissant bien au-dessus des plus bas de la séance, les investisseurs digérant les données économiques et le report de la réunion de l'OPEP+ qui devait avoir lieu ce dimanche.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient dans le vert avant le congé de Thanksgiving jeudi, les valeurs technologiques et les valeurs dynamiques liées à la technologie plaçant le Nasdaq en tête.

Après la clôture du marché mardi, le fabricant de puces Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires bien supérieur aux attentes de Wall Street, mais les actions ont baissé en raison des perspectives de ventes en Chine de l'entreprise.

"Il s'agit d'un rallye standard à la veille de Thanksgiving, avec un faible volume et une tendance modérément haussière", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Mais en réalité, c'est une sorte de microcosme pour l'année entière.

Une série de données économiques, y compris les demandes d'allocations chômage, les biens durables et le sentiment des consommateurs, ont suggéré que l'économie s'affaiblit après environ 20 mois de resserrement de la politique de la Réserve fédérale, mais qu'elle reste suffisamment résistante pour potentiellement éviter la récession.

Les acteurs du marché ont commencé à se concentrer sur le calendrier de la première baisse des taux de la Fed.

"Nous pouvons débattre de la date de la première réduction potentielle, mais l'essentiel est que la Fed a probablement cessé de relever ses taux", a ajouté M. Detrick. "Il ne s'agira donc plus d'un facteur défavorable pour les actions au début de l'année prochaine.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 132,49 points, soit 0,38 %, pour atteindre 35 220,78, le S&P 500 a gagné 12,2 points, soit 0,27 %, pour atteindre 4 550,39 et le Nasdaq Composite a ajouté 51,87 points, soit 0,37 %, pour atteindre 14 251,85.

Les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau en deux mois, tandis qu'un indicateur de la volatilité dans la zone euro a atteint son plus bas niveau depuis juillet.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,30 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,03 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,59 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,48 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,29 %.

Les rendements des obligations du Trésor ont rebondi après les baisses précédentes et étaient en dernière position légèrement en hausse après que les données sur les demandes d'allocations chômage aient soulevé la question de savoir si un marché qui s'attend à ce que la Fed commence à réduire les taux d'intérêt dès juin 2024 n'est pas trop optimiste.

Les obligations de référence à 10 ans ont perdu 1/32 de leur prix pour atteindre un rendement de 4,4197%, contre 4,418% mardi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 15/32 pour atteindre un rendement de 4,553 %, contre 4,58 % mardi.

Le billet vert a rebondi à partir d'un plus bas de deux mois et demi après que les données sur les demandes d'allocations chômage aient été bien inférieures au consensus.

L'indice du dollar a augmenté de 0,34%, avec l'euro en baisse de 0,26% à 1,0881 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,80 % par rapport au billet vert, à 149,61 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2484 $, en baisse de 0,42 % sur la journée.

Si la reprise de Wall Street a été modeste mais généralisée, les actions du secteur de l'énergie sont restées à l'écart, chutant en même temps que les prix du pétrole brut.

Le pétrole a chuté de 5 % au début de la séance après que le groupe des pays producteurs de pétrole de l'OPEP+ a reporté sa réunion prévue dimanche, soulevant des questions sur les réductions de la production de pétrole brut.

Mais les prix du brut se sont stabilisés bien au-dessus des plus bas de la journée.

"Il est clair que les nouvelles de l'OPEP ont provoqué une mentalité de 'vendre d'abord, poser des questions ensuite', mais (les prix du pétrole) ont rebondi sur les plus bas de la matinée et les esprits plus calmes ont prévalu", a déclaré M. Detrick. "La vérité est que personne ne sait ce que l'OPEP prépare.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,86 % pour s'établir à 77,10 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 81,96 dollars, en baisse de 0,59 % sur la journée.

Les prix de l'or ont plongé sous le niveau clé de 2 000 dollars l'once, en opposition à la force du dollar.

L'or au comptant a baissé de 0,4% à 1 990,17 dollars l'once.