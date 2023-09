Les actions de Wall Street ont terminé en baisse mardi, la flambée des prix du pétrole aggravant les inquiétudes quant à la persistance des pressions sur les prix avant les chiffres cruciaux de l'inflation cette semaine, tandis qu'Oracle s'est effondré après avoir publié des prévisions défavorables.

Les actions d'Oracle ont chuté à leur plus bas niveau depuis juin après que le fournisseur de services dématérialisés ait prévu un chiffre d'affaires inférieur aux objectifs pour le trimestre en cours et qu'il ait manqué de peu les prévisions pour le premier trimestre.

Les poids lourds de l'informatique dématérialisée, Amazon.com et Microsoft, ont également chuté, sous la pression des faibles prévisions d'Oracle et de la hausse des rendements du Trésor américain.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 1 %, profitant d'un récent rallye et alimentant les inquiétudes selon lesquelles une inflation trop élevée pourrait signifier que les taux d'intérêt américains restent plus longtemps élevés à la suite de données économiques solides.

"Les gens sont un peu inquiets du fait que les prix de l'énergie ont augmenté de manière assez agressive ces dernières semaines, ce qui crée des inquiétudes à l'approche du mois de novembre", lorsque certains investisseurs craignent que les décideurs politiques de la Réserve fédérale ne relèvent à nouveau les taux, a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

Les investisseurs attendent les données de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, prévues pour mercredi, et celles des prix à la production, prévues pour jeudi, afin d'évaluer les perspectives des taux d'intérêt américains avant la réunion de la Fed du 20 septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs de taux d'intérêt estiment qu'il y a 93 % de chances que les taux restent à leur niveau actuel en septembre, mais seulement 56 % de chances qu'ils fassent une pause lors de la réunion de novembre.

"Tous les éléments que nous recevrons d'ici la réunion de novembre seront importants, en particulier ceux liés à l'inflation. Cela donne beaucoup d'importance au rapport sur l'IPC de demain", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Les investisseurs suivront également la décision politique de la Banque centrale européenne jeudi, qui devrait maintenir ses taux après neuf hausses consécutives.

Apple a chuté après avoir dévoilé de nouveaux iPhones, sans pour autant augmenter ses prix, alors qu'elle est confrontée à un effondrement mondial du marché des smartphones. L'action a également été affectée par un rapport selon lequel la société chinoise Huawei Technologies a relevé de 20 % l'objectif de livraison de son smartphone de la série Mate 60 au cours du second semestre.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 25,52 points, soit 0,57 %, pour terminer à 4 461,94 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 144,28 points, soit 1,04 %, pour s'établir à 13 773,62 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 14,37 points, soit 0,04 %, pour s'établir à 34 649,35 points.

WestRock a bondi après avoir accepté de fusionner avec l'entreprise européenne Smurfit Kappa pour créer la plus grande entreprise de papier et d'emballage cotée au monde, d'une valeur de près de 20 milliards de dollars.

Advance Auto Parts a chuté après que S&P Global a abaissé les notes de crédit et de dette du détaillant de pièces automobiles de la catégorie investissement (BBB-) à la catégorie spéculative (BB+).

Zions Bancorp a bondi après que le prêteur régional américain a affiché une légère augmentation de la croissance mensuelle de son revenu net d'intérêts. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shristi Achar A à Bengaluru, et de Noel Randewich à Oakland, Californie ; Rédaction d'Arun Koyyur, Vinay Dwivedi et David Gregorio)