Le groupe BHP a annoncé son bénéfice annuel le plus bas en trois ans, mais cette baisse n'est pas le facteur le plus inquiétant pour la plus grande société minière du monde. La palme revient aux perspectives de plus en plus incertaines pour ses principaux produits de base.

BHP a déclaré mardi que le bénéfice sous-jacent attribuable à la société pour l'exercice clos le 30 juin était tombé à 13,42 milliards de dollars, contre 21,32 milliards de dollars un an plus tôt.

Ce chiffre est inférieur à l'estimation de Refinitiv, qui était de 13,89 milliards de dollars, et la baisse du bénéfice a entraîné une réduction du dividende à 0,80 $ par action, contre 1,75 $ pour l'exercice précédent.

La baisse des bénéfices est en grande partie imputable à la diminution des prix des matières premières, en particulier du minerai de fer, qui représente près de 60 % des bénéfices sous-jacents de BHP.

Alors que BHP a augmenté sa production au cours de l'exercice clos le 30 juin à 257 millions de tonnes métriques, contre 253 millions précédemment, le prix moyen réalisé est tombé à 92,54 dollars la tonne métrique, contre 113,10 dollars au cours de l'exercice précédent.

La société a également fait état d'une baisse des prix réalisés pour le cuivre et le charbon métallurgique, bien que les prix du charbon thermique et du nickel aient légèrement augmenté, mais ces deux matières premières ne contribuent que faiblement aux bénéfices de la société.

Les défis auxquels sont confrontés les producteurs de matières premières comme BHP sont évidents dans la déclaration accompagnant les résultats.

"À court terme, alors que les perspectives des pays développés sont incertaines, nous pensons que la Chine et l'Inde resteront des sources relatives de stabilité pour la demande de matières premières", a déclaré BHP.

"Nous prévoyons que ces forces concurrentes pourraient avoir un impact variable sur les prix des produits de base au cours de la période.

Le langage utilisé est typique du monde de l'entreprise dans sa retenue, mais le message est clair.

Les pays développés sont confrontés à des problèmes économiques liés à une forte inflation et à la politique monétaire restrictive qui l'accompagne.

Mais ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est que la Chine et l'Inde, les deux principales sources de demande de produits de base en Asie, sont au mieux stables dans leurs perspectives de demande, et même dans ce cas, BHP a nuancé cette affirmation en utilisant le mot "relatif".

En ce qui concerne la Chine, BHP a reconnu les difficultés actuelles de Pékin à relancer la croissance dans la deuxième économie mondiale et le principal importateur de matières premières.

"Les autorités ont reconnu qu'un soutien politique plus important était nécessaire pour ancrer pleinement la reprise. Pour l'exercice 2024, la question clé est de savoir quelle sera l'efficacité de cette dernière impulsion politique", a déclaré BHP.

STIMULUS CHINE

C'est la question à laquelle les marchés des matières premières commencent à être confrontés, car il semble que Pékin ne veuille pas, ou peut-être ne puisse pas, répéter ses efforts de relance à grande échelle qui ont été efficaces lors de précédents épisodes de faible croissance, comme après la crise financière mondiale de 2008.

Les décideurs politiques chinois ont plutôt mis en place des mesures plus modestes et plus ciblées, mais le problème est que la confiance dans leur efficacité commence à s'effriter, surtout à la lumière des données peu encourageantes dans des secteurs clés tels que la construction et l'industrie manufacturière.

Le scénario qui pourrait se dessiner en Chine est celui d'une économie qui continue à piétiner, enregistrant toujours une croissance, mais pas à un rythme suffisamment rapide pour susciter une augmentation de la demande et des prix de produits de base tels que le minerai de fer et le cuivre.

BHP est plus confiant en ce qui concerne l'Inde, affirmant qu'une reprise des investissements est en cours dans le pays le plus peuplé du monde, et que la demande de produits de base a été "robuste".

C'est peut-être le cas, mais le problème pour BHP est que l'Inde n'achète que très peu des matières premières qu'elle produit, seuls le charbon à coke et le charbon thermique étant d'une certaine importance.

Cela signifie que même si l'Inde enregistre de bons résultats, cela ne profitera guère à BHP, ni d'ailleurs à la plupart des sociétés minières mondiales.

En fin de compte, BHP et ses pairs sont largement tributaires de l'évolution de la situation en Chine, qui donne le ton à la demande de produits de base tels que le minerai de fer et le cuivre.

À l'heure actuelle, l'espoir d'une relative stabilité de la demande chinoise semble être le meilleur scénario possible.

Au moment de la publication, Clyde Russell détenait des actions du groupe BHP en tant qu'investisseur dans un fonds.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.