Le soja américain n'a pas atteint de nouveau record de rendement national depuis 2016, mais cela n'est pas exclu cette année si les cultures reçoivent des précipitations suffisantes au cours des six ou sept prochaines semaines.

Le rendement tendanciel du ministère américain de l'agriculture pour le soja américain de 52 boisseaux par acre serait un nouveau record de 0,1 bpa et est identique à la tendance de 2023. Les tendances de l'agence pour le soja ont été moins controversées que celles pour le maïs parce que le rendement final du soja a dépassé la tendance tout récemment en 2021 et 2020.

En outre, l'année dernière a été la première depuis 2014 où le rendement tendanciel du soja de l'USDA a reflété un nouveau record, alors que la tendance pour le maïs a dépassé les précédents records pendant cinq années consécutives et dans des proportions plus importantes que pour le soja.

La position courte record des spéculateurs sur le CBOT soja, associée à la forte baisse des prix, indique que le marché est d'accord avec les rendements élevés du soja dans le deuxième exportateur, probablement dans le même état d'esprit que pour le maïs.

Si tous les États américains atteignent en 2024 leur rendement record actuel en soja, le rendement national en soja s'élèvera à 55,2 bpa si l'on se base sur les estimations du 28 juin de l'USDA concernant la superficie récoltée. Cela représente 270 millions de boisseaux supplémentaires (6 %) par rapport à la dernière estimation de l'USDA.

En prenant le deuxième rendement le plus important de chaque État, le rendement national est ramené à 52,9 bpa et les troisièmes rendements les plus importants donnent un rendement de 52,1 bpa. En faisant la moyenne des trois meilleurs rendements de chaque État au cours des cinq dernières années, le rendement national s'établit à 52,3 bpa, ce qui démontre la solidité de la tendance de l'USDA.

Mais 52 n'est pas déraisonnable étant donné que 51,9 a été atteint il y a huit ans, et que les agriculteurs ont depuis affiné leurs pratiques visant à maximiser le rendement, y compris les semis plus précoces.

Le résultat de 2016 a été obtenu après la période juillet-août la plus humide du Midwest depuis 1895. Jeudi, les prévisionnistes américains ont estimé qu'il y avait autant de chances que les précipitations du mois d'août soient inférieures ou supérieures à la moyenne dans la majeure partie du pays du soja, et qu'il y avait une tendance à l'humidité dans le Sud-Est, qui souffre de sécheresse.

Le Minnesota, les Dakotas et le Kansas sont les principaux États américains producteurs de soja les plus éloignés de leurs records de 2016. Une quinzaine d'États qui représentent généralement près de la moitié de la production américaine de soja ont atteint des records de rendement en 2021, mais la sécheresse dans le Dakota a limité le rendement national à 51,7 bpa, juste en deçà du niveau le plus élevé.

CONDITIONS ET POSSIBILITÉS EN AOÛT

Dimanche, le soja américain était considéré comme bon à excellent à 68 %, le taux le plus élevé de la semaine depuis 2020 et identique à celui de l'année précédente. Le dernier résultat le plus élevé de la semaine était de 69 % en 2018 et en 2016, les fèves étaient classées bonnes à excellentes à 71 %.

Si l'on prend comme référence les conditions moyennes à la même période en 2020, 2018 et 2016, on voit où 2024 brille et où elle est à la traîne. Les conditions actuelles au Kansas, au Missouri, en Arkansas et en Louisiane sont en avance de 21, 19, 13 et 12 points de pourcentage par rapport à la moyenne de référence.

Le Minnesota est en retard de 21 points, le Wisconsin perd 27 points et la Caroline du Nord 34 points. L'Illinois, premier producteur, a gagné 4 points de pourcentage par rapport à la moyenne de référence, mais l'Iowa, deuxième producteur, a perdu 7 points.

Le service des statistiques de l'USDA publiera le 12 août ses premières estimations basées sur des enquêtes pour les rendements de soja et de maïs aux États-Unis, remplaçant ainsi les rendements tendanciels du World Board. Les estimations de la production agricole du mois d'août intégreront également tous les ajustements nécessaires des superficies de soja et de maïs.

Au cours de la dernière décennie, le rendement du soja en août n'a été inférieur à celui publié par le World Board en juillet qu'à deux reprises : en 2023 et en 2021. À la mi-juillet, l'état des cultures était respectivement de 55 % et 60 % bon à excellent.

Le rendement du soja américain en août a été le plus élevé entre août et la date finale au cours de quatre des cinq dernières années (sauf en 2021), mais le mois d'août n'a pas marqué le rendement le plus élevé au cours des dix années précédentes.

En outre, le rendement en soja du mois d'août a été plus élevé que le rendement final au cours de six des sept dernières années (pas en 2021). L'impression la plus élevée de tous les temps de l'USDA pour le rendement du soja américain enquêté était de 53,3 bpa en août 2020, suivie de 53,1 en octobre 2018.

La moyenne des prévisions commerciales d'août pour le rendement du soja américain a été trop faible au cours de sept des dix dernières années. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.