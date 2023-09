(Alliance News) - Critical Mineral Resources PLC a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé la vente de ses actifs chypriotes à PM Plutonic Metals Ltd et Indo-European Mining PR Ltd.

Les actions de Critical Mineral Resources ont bondi de 57% à 4,51 pence chacune jeudi matin à Londres.

La société d'exploration et de développement se concentre sur les matières premières énergétiques propres et possède un projet au Maroc.

La vente de 528 001 USD à Chypre a été finalisée mercredi, alors qu'elle devait initialement l'être le 31 juin.

Entre-temps, l'actionnaire principal Jason Cropper a acheté les 4,3 millions d'actions de CRM que détenait Indo-European Mining PR. Cela porte la participation de Cropper à 12 millions d'actions, ce qui équivaut à des droits de vote dans CRM de 23,8 %, contre 15,5 % auparavant. L'achat d'actions vaut 193 930 GBP au prix actuel du marché.

Le président exécutif Chris Lambert a déclaré : "Cette annonce marque une transition importante dans le développement de la CMR. L'achèvement de la vente des actifs chypriotes permet à la société de s'assurer qu'elle se concentre entièrement sur la maximisation de la valeur des opportunités passionnantes qu'elle génère au Maroc."

Critical Minerals Resources se concentre sur des opportunités de développement en amont plus importantes.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.