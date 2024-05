Plus de 100 personnes ont été enlevées par des hommes armés lors de raids menés dans la nuit de vendredi à samedi dans trois villages du nord-ouest du Nigeria, ont déclaré un chef de district et des habitants. Il s'agit du dernier enlèvement en date de villageois dans une région en proie à une insécurité généralisée.

Les enlèvements sont devenus endémiques dans le nord-ouest du Nigeria, où des bandes d'hommes armés enlèvent des personnes dans les villages, sur les routes et dans les écoles, et demandent une rançon à leurs proches.

Alhaji Bala, chef de district dans la zone de gouvernement local de Birnin-Magaji à Zamfara, a déclaré que des hommes armés avaient attaqué les villages de Gora, Madomawa et Jambuzu et que 38 hommes et 67 femmes et enfants étaient portés disparus.

"Mais le nombre de personnes enlevées pourrait être plus élevé que cela", a-t-il déclaré.

Le Zamfara est un point névralgique pour les gangs d'enlèvement qui mènent des attaques et se retranchent dans les forêts où ils ont établi des camps. L'armée nigériane a bombardé certains de ces camps, mais les attaques se poursuivent.

Yezid Abubakar, porte-parole de la police de Zamfara, n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Aminu Aliyu Asha, chef du village de Madomawa, a déclaré que des hommes armés sont arrivés dans son village à moto et ont tiré sporadiquement avant d'enlever plusieurs personnes.

"Cet enlèvement constitue une violation de l'accord de paix conclu entre nous et les bandits. En février de cette année, nous avons versé plusieurs rançons afin de les empêcher d'attaquer notre territoire", a déclaré M. Asha.

Nusa Sani a déclaré que ses deux frères faisaient partie des personnes enlevées, tandis qu'un autre habitant, Garba Kira, a ajouté que parmi les personnes enlevées se trouvaient 15 passagers d'un camion qui traversait les villages.

Les enlèvements de masse ont été perpétrés pour la première fois par le groupe djihadiste Boko Haram lorsqu'il s'est emparé de plus de 200 étudiants il y a dix ans, mais cette pratique a été adoptée par des bandes armées sans affiliation idéologique connue et s'est développée à mesure que les Nigérians sont aux prises avec des difficultés économiques.