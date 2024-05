Des ouvriers de Baltimore se préparent à dégager un cargo accidenté, presque aussi long que la Tour Eiffel, du chenal qu'il bloque, ont indiqué des responsables dimanche, près de deux mois après que le navire a abattu le pont Francis Scott Key, paralysant ainsi un grand port de l'est des États-Unis.

Les organisations de commandement unifié qui supervisent l'intervention ont indiqué que les travaux commenceraient tôt lundi pour déplacer le cargo Dali vers un terminal maritime local.

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a déclaré à l'émission Meet the Press de la chaîne NBC que les ouvriers étaient en bonne voie pour dégager complètement le canal ce mois-ci, ce qui rétablirait l'accès au port le plus actif des États-Unis pour les cargaisons de voitures.

"D'ici la fin du mois de mai, nous aurons rouvert le canal fédéral et, dans les jours qui suivront, cet énorme navire, le Dali, sera sorti du canal fédéral", a déclaré M. Moore.

Dans un rapport préliminaire publié la semaine dernière, les enquêteurs fédéraux ont indiqué que le Dali avait perdu de la puissance à plusieurs reprises avant de s'écraser sur le pont Key. L'impact a provoqué l'effondrement du pont, tuant six ouvriers de la construction routière et entravant le trafic maritime dans le chenal et la circulation des véhicules le long du corridor de l'I-95 dans le nord-est des États-Unis.

Depuis l'accident, les autorités ont ouvert quatre chenaux temporaires, ce qui a permis la reprise d'une partie du trafic maritime.

Les équipes ont déclenché des explosions contrôlées la semaine dernière pour pouvoir retirer une partie du pont tombé de la proue du Dali, ce qui était nécessaire pour permettre aux équipes de sauvetage d'évacuer l'épave métallique tordue à l'aide de grues et de barges, a indiqué le Corps des ingénieurs de l'armée américaine. Les autorités de l'État du Maryland estiment que la reconstruction du pont coûtera entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars et prévoient qu'elle sera achevée à l'automne 2028.