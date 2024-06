Dubaï va dépenser 30 milliards de dirhams (8,2 milliards de dollars) pour renforcer son système de drainage des eaux de pluie après que la ville du Golfe a été frappée en avril par les pluies diluviennes les plus fortes enregistrées aux Émirats arabes unis depuis 75 ans.

Dubaï, largement considérée comme le centre touristique et commercial du Golfe, a été paralysée par les pluies, qui ont endommagé les routes, les magasins et les habitations, et contraint l'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, à réduire considérablement sa capacité d'accueil.

Le chaos a fait quatre morts et a soulevé des questions sur la manière dont Dubaï pourrait faire face à des événements météorologiques extrêmes à l'avenir.

Les chercheurs prévoient que le changement climatique entraînera une hausse des températures, une augmentation de l'humidité et un risque accru d'inondations dans certaines parties de la région du Golfe, ce qui incitera les pays à trouver de nouvelles solutions.

Le projet, dont le nom de code est "Tasreef", devrait être achevé d'ici à 2033. Il couvrira toutes les zones de l'émirat, ce qui lui permettra d'être "prêt à faire face aux futurs défis liés au climat" et de répondre à ses "besoins pour les cent prochaines années", a déclaré le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, lundi en fin de journée.

L'infrastructure augmentera de 700 % la capacité du système de drainage des eaux de pluie de Dubaï, qui atteindra ainsi plus de 20 millions de mètres cubes d'eau par jour. Il s'agira de l'un des plus grands projets de collecte des eaux de pluie de la région, selon le bureau des médias de Dubaï.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des projets de drainage lancés en 2019, couvrant les zones sud d'Expo, Jebel Ali et Al Maktoum International Airport City, qui devrait accueillir le plus grand aéroport du monde avec une capacité de 260 millions de passagers, soit cinq fois la taille de Dubaï International.

(1 $ = 3,6726 dirhams des Émirats arabes unis)