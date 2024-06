Engelhart Commodities Trading Partners a accepté de racheter la société Trailstone Group, spécialisée dans l'énergie et la technologie, afin de renforcer sa plateforme mondiale de négoce d'électricité et de gaz, a déclaré la société lundi.

Engelhart rachètera Trailstone, qui offre des services permettant de gérer la variabilité de la production d'énergie renouvelable pour les propriétaires d'actifs, les opérateurs et les infrastructures de réseau, à la société de capital-investissement Riverstone Holdings.

L'agence Reuters a fait état pour la première fois de négociations en vue de cette transaction en mars.

Trailstone est également active dans le négoce d'électricité, de gaz naturel et de produits environnementaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Engelhart n'a pas souhaité divulguer les détails financiers de l'opération.

L'acquisition reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires, mais devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de cette année, a déclaré Engelhart.

Engelhart est une entreprise mondiale de matières premières qui opère sur les marchés de l'électricité, du gaz et du pétrole et qui est également active sur les marchés agricoles et dans le domaine du fret.

En mai, Chase Allen, l'un des principaux négociants en électricité du Texas, a quitté Trailstone après y avoir travaillé pendant près de dix ans, selon Reuters.