Le ministère américain de la justice enquête sur les pratiques comptables d'Archer Daniels Midland Co, selon deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire, ce qui accroît la pression sur le géant mondial des matières premières.

Les actions ADM cotées à New York ont chuté de 24 % le 22 janvier après que la société a révélé la veille qu'elle avait suspendu son directeur financier dans le cadre d'une enquête interne sur les pratiques comptables liées à sa division Nutrition. L'enquête de la société a été déclenchée par une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré la société.

Les deux sources ont déclaré que, ces derniers jours, le bureau du procureur du district sud de New York (SDNY) avait interrogé d'anciens employés d'ADM au sujet des pratiques comptables de ce fabricant d'aliments pour animaux, d'édulcorants et d'autres produits, basé à Chicago et vieux de 122 ans.

Les sources ont toutes deux indiqué qu'un procureur avait posé des questions sur les pratiques de tarification de l'entreprise concernant les ventes de marchandises des unités de matières premières d'ADM à sa division Nutrition.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement l'étendue de l'enquête ni son degré d'avancement.

Les porte-parole d'ADM et du SDNY se sont refusés à tout commentaire. Les enquêtes gouvernementales ne constituent pas des preuves d'actes répréhensibles et n'aboutissent pas nécessairement à des inculpations.