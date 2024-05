Le président Joe Biden a promulgué lundi une loi interdisant l'importation d'uranium enrichi russe, a annoncé la Maison Blanche. Il s'agit là du dernier effort en date de Washington pour perturber l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine.

L'interdiction d'importer ce combustible destiné aux centrales nucléaires entrera en vigueur dans environ 90 jours, bien qu'elle permette au ministère de l'énergie d'accorder des dérogations en cas de problèmes d'approvisionnement.

La Russie est le premier fournisseur mondial d'uranium enrichi et environ 24 % de l'uranium enrichi utilisé par les centrales nucléaires américaines provient de ce pays.

La loi débloque également environ 2,7 milliards de dollars de fonds prévus dans la législation précédente pour développer l'industrie américaine du combustible d'uranium.

"Aujourd'hui, le président Biden a promulgué une série de mesures historiques qui renforceront la sécurité énergétique et économique de notre pays en réduisant et, à terme, en éliminant notre dépendance à l'égard de la Russie en matière d'énergie nucléaire civile", a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, dans un communiqué.

M. Sullivan a ajouté que la loi "concrétise les objectifs multilatéraux que nous avons fixés avec nos alliés et partenaires", notamment l'engagement pris en décembre dernier avec le Canada, la France, le Japon et le Royaume-Uni d'investir collectivement 4,2 milliards de dollars pour accroître les capacités d'enrichissement et de conversion de l'uranium.

Les dérogations, si elles sont mises en œuvre par le département de l'énergie, autorisent toutes les importations d'uranium russe que les États-Unis importent normalement jusqu'en 2027.

Anatoly Antonov, ambassadeur de Russie aux États-Unis, a déclaré que la décision de Washington entraînait des bouleversements dans les relations économiques mondiales, mais qu'elle n'apporterait pas les résultats escomptés.

"L'équilibre délicat entre les exportateurs et les importateurs de produits d'uranium est en train d'être rompu", a déclaré M. Antonov, cité par l'ambassade de Russie à Washington, dans un message publié sur sa messagerie Telegram.

"La vie a confirmé que l'économie russe est prête à relever tous les défis et qu'elle réagit rapidement aux difficultés naissantes, tirant même des dividendes de la situation. Il en sera de même cette fois-ci. (Reportage de Timothy Gardner ; reportage complémentaire de Lidia Kelly à Melbourne ; rédaction de Leslie Adler et Jacqueline Wong)