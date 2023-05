L'Australie devrait dégager mardi son premier excédent budgétaire en 15 ans, alors que ses coffres regorgent de recettes fiscales provenant de la hausse des prix des matières premières et des salaires, ce qui lui permettra d'accorder des aides au titre du coût de la vie dans un contexte de resserrement de l'inflation sur les ménages.

Cependant, les défis budgétaires se profilent à l'horizon, les prix des ressources étant loin de leurs sommets et l'économie nationale ralentissant en raison des taux d'intérêt élevés.

Le budget prévoit un léger excédent d'environ 4 milliards de dollars australiens (2,71 milliards de dollars) pour l'année fiscale se terminant en juin, et des déficits moins importants pour les années suivantes par rapport aux prévisions précédentes, selon des extraits vus par Reuters lundi.

Il s'agit d'un changement radical par rapport au déficit de 36,9 milliards de dollars australiens prévu en octobre, même si les pressions structurelles sous-jacentes devraient maintenir le budget dans le rouge dans les années à venir.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche a annoncé un allègement du coût de la vie de 14,6 milliards de dollars australiens, dont le trésorier Jim Chalmers promet qu'il n'aggravera pas l'inflation, alors que la banque centrale relève ses taux pour contenir la hausse des prix.

"Il s'agit d'un budget responsable, qui met l'accent sur les personnes en difficulté", a déclaré M. Chalmers lors d'une interview accordée à ABC Radio lundi.

"Notre motivation tout au long du processus a été d'essayer de réduire la pression sur le coût de la vie plutôt que d'augmenter les pressions inflationnistes sur le budget.

Le gouvernement mettra également de côté 11,3 milliards de dollars australiens pour augmenter les salaires des personnes âgées et étendre l'aide financière aux parents isolés, tout en mettant en réserve la plupart des économies réalisées afin de rendre le budget plus durable.

Pour augmenter les recettes, il augmentera également la taxe payée par l'industrie du GNL offshore, ce qui devrait accroître les recettes de 2,4 milliards de dollars australiens au cours des quatre prochaines années fiscales, et augmentera la taxe sur le tabac de 5 % par an au cours des trois prochaines années.

Les dépenses de défense devraient connaître la plus forte augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des projets visant à dépenser 368 milliards de dollars australiens jusqu'en 2050 pour l'achat de sous-marins à propulsion nucléaire au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le gouvernement prévoit également un taux de chômage plus bas que prévu, et les salaires réels devraient retrouver une croissance positive plus tôt que prévu.

Le précédent gouvernement libéral national avait fait fabriquer des tasses "Back in Black" en 2019 lorsqu'il était passé à deux doigts d'un excédent, mais les dépenses liées à la pandémie d'urgence ont fait exploser les comptes, qui ont atteint un niveau record.

(1 $ = 1,4758 dollar australien)