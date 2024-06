La production pétrolière américaine et la demande mondiale de pétrole devraient enregistrer cette année des records plus importants que prévu, a déclaré mardi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

L'agence s'attend désormais à ce que la production pétrolière américaine augmente d'environ 310 000 barils par jour (bpj) pour atteindre 13,24 millions de bpj cette année, soit environ 40 000 bpj de plus que ses prévisions précédentes de mai. Elle s'attend à ce que la production américaine soit d'environ 13,71 millions de bpj l'année prochaine, soit un peu moins que la prévision précédente de 13,73 millions de bpj.

Selon l'édition de juin des perspectives énergétiques à court terme de l'EIA, la demande mondiale de pétrole cette année devrait également être supérieure aux estimations, qui prévoyaient déjà des niveaux record.

La consommation mondiale de pétrole brut et de combustibles liquides devrait augmenter de 1,1 million de bpj pour atteindre 103 millions de bpj cette année, selon l'EIA. Ce chiffre est à comparer à la prévision précédente d'environ 102,8 millions de bpj.

La demande mondiale de pétrole devrait atteindre 104,5 millions de bpj l'année prochaine, selon l'EIA, ce qui est légèrement supérieur à la prévision précédente de 104,3 millions de bpj.

Les révisions à la hausse de la croissance de la demande, malgré les inquiétudes récentes concernant le ralentissement de la consommation, ont rendu le rapport légèrement positif pour les marchés pétroliers, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

M. Staunovo a également noté que l'agence avait revu à la baisse ses prévisions de production mondiale de pétrole pour cette année.

L'EIA prévoit désormais une production mondiale de pétrole d'environ 102,6 millions de bpj, contre 102,8 millions de bpj en mai. L'ajustement a été effectué parce que le groupe de producteurs OPEP+ a annoncé des plans d'augmentation de la production à partir du quatrième trimestre, alors que l'EIA s'attendait à ce que le groupe de producteurs prenne des mesures plus tôt.

L'augmentation plus lente de l'offre de l'OPEP+ devrait entraîner une baisse des stocks mondiaux de pétrole au cours du premier trimestre de l'année prochaine et exercer une pression à la hausse sur les prix du pétrole, a déclaré l'EIA. (Reportage de Shariq Khan à New York et de Liz Hampton à Denver ; rédaction de Jonathan Oatis et Leslie Adler)