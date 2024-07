Les opérations de commerce maritime du Royaume-Uni (UKMTO) ont déclaré samedi avoir reçu un rapport faisant état de deux attaques contre un navire à 64 milles nautiques (118,5 km) au nord-ouest de Mokha, au Yémen, causant de légers dommages.

Le capitaine du navire a signalé des attaques par un système aérien non hélitreuillé, qui a explosé à proximité du navire, et par un navire de surface non hélitreuillé, qui a également explosé à proximité.

Une source de sécurité maritime a déclaré à Reuters que le navire, qui a été identifié comme un porte-conteneurs battant pavillon libérien, a été attaqué par un skiff et des drones. Après l'attaque, il a continué à manœuvrer à vitesse maximale pour s'échapper alors qu'il attendait le soutien d'un navire de guerre.

Le capitaine a "signalé par la suite d'autres observations d'UAS", ajoutant que "le navire et l'équipage sont sains et saufs", a déclaré l'UKMTO.

L'UKMTO avait précédemment fait état d'une autre attaque survenue à 83 milles nautiques au sud-est d'Aden, au Yémen, vendredi en fin de journée, au cours de laquelle un navire battant pavillon de Singapour a été endommagé par une frappe des Houthis. Cet incident fait toujours l'objet d'une enquête, a indiqué l'UKMTO.

La compagnie maritime Asiatic Lloyd, qui possède et exploite le navire, a déclaré dans un communiqué samedi que l'équipage et les gardes armés à bord étaient tous sains et saufs et que le navire, qui se rendait de Berbera en Somalie à Colombo au Sri Lanka, avait accosté dans un port anonyme pour évaluer les dommages et planifier les réparations. (Reportage d'Adam Makary au Caire et de Yannis Souliotis à Athènes Rédaction de Muhammad Al Gebaly Rédaction de Frances Kerry et Tomasz Janowski)