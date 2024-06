L'armée américaine a déclaré jeudi avoir détruit deux patrouilleurs houthis, un navire de surface sans équipage et un drone au-dessus de la mer Rouge, dans le cadre de son dernier effort visant à réduire les capacités du groupe soutenu par l'Iran.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont pris pour cible le Verbena en mer d'Arabie, ainsi que le Seaguardian et l'Athina en mer Rouge, a déclaré le porte-parole militaire du groupe soutenu par l'Iran, Yahya Saree, lors d'un discours télévisé plus tôt dans la journée de jeudi.

L'attaque contre le

Verbena, battant pavillon des Palaos

a déclenché un incendie et blessé gravement un membre de l'équipage, a indiqué le commandement central des États-Unis (U.S. Central Command).

Les rebelles ont lancé deux missiles balistiques antinavires depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis vers la mer Rouge, a indiqué le Commandement central des États-Unis, ajoutant que ces missiles n'avaient fait ni dégâts ni blessés.

La milice houthie organise des attaques contre des navires dans les eaux du pays depuis novembre, en solidarité avec les Palestiniens soumis à l'assaut israélien à Gaza, où la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de l'étroite enclave côtière ont été tués.

est déplacée

et il y a

la faim et la destruction généralisées

.

Le Commandement central des États-Unis a déclaré qu'il "continuerait à agir avec ses partenaires pour tenir les Houthis responsables de leurs actes et dégrader leurs capacités militaires".

La campagne des Houthis a perturbé le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à se réorienter vers des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe. Elle a également alimenté les craintes que la guerre de Gaza - au cours de laquelle le ministère de la santé local a déclaré

plus de 37 000 personnes ont été tuées

- ne s'étende et ne déstabilise l'ensemble du Moyen-Orient.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles houthies en réponse aux attaques maritimes.

L'assaut d'Israël contre Gaza, qui a également conduit à des attaques contre des navires, a également eu un impact sur la sécurité.

allégations de génocide qu'Israël nie

L'assaut d'Israël contre Gaza a fait suite à une

attaque contre Israël

par des militants palestiniens du Hamas, le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts, selon les chiffres israéliens. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; Rédaction de Christopher Cushing et Raju Gopalakrishnan)