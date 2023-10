La Bourse de Singapour a lancé lundi ses premiers swaps et contrats à terme sur l'ammoniac afin de répondre aux besoins de couverture du secteur de l'électricité, alors que l'intérêt pour ce combustible de transition énergétique s'accroît.

Les contrats SGX Argus Ammonia Middle East free on board (FOB) et East Asia Swap/Futures cost and freight (C&F) débuteront en octobre et pourront être négociés pendant 24 mois consécutifs, a déclaré à Reuters William Prajogo, directeur des matières premières de la SGX.

Chaque lot de contrat est de 500 tonnes métriques pour les contrats swaps et de 100 tonnes pour les contrats à terme.

Les contrats seront négociés tous les jours ouvrables au Royaume-Uni, à l'heure de Singapour, et seront réglés en espèces en utilisant les prix hebdomadaires de l'agence d'information sur les prix Argus.

"L'ammoniac est un nouveau marché, traditionnellement utilisé par le secteur des engrais, mais ce lancement est davantage motivé par la demande et l'intérêt croissants des secteurs non traditionnels, notamment le secteur de la production d'électricité et, potentiellement, les secteurs du transport maritime et de l'hydrogène", a déclaré M. Prajogo.

"Ces contrats seront les premiers en Asie pour les points de prix que nous couvrons, qui comprennent le FOB Moyen-Orient et le CFR Asie de l'Est", a-t-il ajouté.

L'Intercontinental Exchange a lancé un contrat à terme sur l'ammoniac en janvier, basé sur l'évaluation quotidienne des prix d'Argus pour les cargaisons d'ammoniac livrées dans le nord-ouest de l'Europe.

Les participants au marché cible de la SGX comprennent les entreprises énergétiques qui souhaitent couvrir leur exposition, les entreprises de production d'électricité et les maisons de commerce du monde entier, y compris du Japon, a déclaré M. Prajogo.

Dans un premier temps, le prix des contrats sera fixé en fonction de l'ammoniac conventionnel ou gris produit à partir de gaz naturel, et la liquidité devrait augmenter d'ici deux à trois ans, a-t-il ajouté.

La bourse voit également un potentiel pour le commerce de l'ammoniac vert à l'avenir, étant donné que l'on s'attend à une augmentation de l'utilisation des combustibles à faible teneur en carbone.

L'ammoniac vert est fabriqué à partir d'hydrogène provenant de l'électrolyse de l'eau et d'azote séparé de l'air, les processus étant alimentés par des énergies renouvelables. (Reportage de Jeslyn Lerh ; Reportage complémentaire de Trixie Yap ; Rédaction de Florence Tan et Edwina Gibbs)