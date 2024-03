Le groupe SGX a pour objectif de divulguer les positions commerciales sur les matières premières, notamment le minerai de fer, le caoutchouc et le fret, sur une base hebdomadaire à partir du troisième trimestre, afin de renforcer la transparence alors que de plus en plus de négociants extérieurs à l'Asie participent au marché.

En divulguant ses positions par le biais de rapports sur l'engagement des négociants, la Bourse de Singapour rejoindra des bourses telles que la Dalian Commodity Exchange et la Shanghai Futures Exchange, qui publient ces rapports quotidiennement, tandis que la London Metals Exchange et la Chicago Mercantile Exchange le font sur une base hebdomadaire.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une autre source d'information qui deviendra très utile aux négociants et aux gestionnaires pour déterminer la répartition des risques", a déclaré Tan Tee Yong, responsable des produits dérivés de matières premières au sein du groupe SGX, lors d'une récente interview.

"Cela sera (également) utile pour la formation des prix et la formation de la liquidité", a déclaré Tan, ajoutant que la bourse a pour objectif de commencer les divulgations au début du troisième trimestre.

Le minerai de fer, un ingrédient clé de la fabrication de l'acier, sera la première matière première pour laquelle les positions seront divulguées par SGX, avec ou suivi par le caoutchouc et le fret, a déclaré Tan.

La SGX publiera les positions brutes agrégées longues et courtes pour quatre catégories : les institutions financières, les fonds gérés, les négociants physiques et les autres, a indiqué M. Tan.

"Lorsque nous déploierons cette application, nous fixerons également des seuils de sorte que si le contrat n'est pas assez important, si le contrat n'est pas assez diversifié en termes de base de participants, nous ne le publierons pas", a déclaré M. Tan.

Les volumes d'échanges de contrats à terme et d'options sur le minerai de fer sur SGX parmi les participants des États-Unis et d'Europe ont augmenté de 9 points de pourcentage pour atteindre 26 % du total des volumes échangés en 2023.