La Tunisie a suspendu le paiement des salaires de 17 000 enseignants et licencié 350 directeurs d'école à la suite de manifestations réclamant une augmentation de salaire, ont annoncé les autorités lundi.

Ces suspensions de salaire pourraient concerner environ 30 % des enseignants du primaire du pays et aggraveront le conflit avec le puissant syndicat UGTT, à un moment où les citoyens de ce pays d'Afrique du Nord sont aux prises avec une grave crise économique.

Dans le cadre de leur protestation, les enseignants du pays ont refusé de remettre les notes scolaires.

"Le fait que les élèves n'obtiennent pas leurs notes est un désastre et un crime contre les enfants", a déclaré le ministre de l'éducation, Mahamed Ali Bougdiri.

Ikbel Azzabi, un responsable syndical, a déclaré à Reuters que la décision de la Tunisie visait à "affamer les enseignants" et que la prochaine saison scolaire serait difficile en raison des mouvements de protestation attendus. Des centaines de directeurs d'école ont déjà commencé à présenter leur démission.

Le ministère de l'éducation maintient que les finances publiques du pays ne permettent pas d'approuver les demandes des enseignants.

Des dizaines de milliers de familles craignent que le conflit entre le ministère et le syndicat n'aggrave la crise actuelle en Tunisie et ne menace une nouvelle saison scolaire mouvementée, alors qu'elles sont déjà confrontées à une inflation élevée, à des services publics médiocres et à la perte de plusieurs denrées alimentaires.