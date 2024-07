LONDRES (Reuters) - La croissance de la demande mondiale de pétrole ralentira à un peu moins d'un million de barils par jour (bpj) cette année et l'année prochaine, a déclaré jeudi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui cite la baisse de la consommation en Chine au deuxième trimestre dans un contexte économique difficile.

La demande mondiale au deuxième trimestre a augmenté de 710.000 bpj en glissement annuel, ce qui représente la plus faible augmentation trimestrielle depuis plus d'un an, indique l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole.

"La prééminence de la Chine s'estompe. L'année dernière, le pays représentait 70% de l'augmentation de la demande mondiale, ce qui diminuera à environ 40% en 2024 et 2025", précise l'AIE.

Les prévisions de l'AIE d'une croissance relativement faible de la demande de pétrole à 970.000 bpj cette année sont restées largement inchangées par rapport aux perspectives annoncées le mois dernier. L'AIE anticipe une augmentation de 980.000 bpj l'année prochaine.

L'AIE estime que, alors que le redémarrage économique mondial ayant suivi la pandémie COVID-19 s'essouffle, la croissance économique morose, l'efficacité énergétique accrue et l'essor des véhicules électriques constitueront des vents contraires pour la croissance pour cette année et la suivante.

(Reportage Noah Browning; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)