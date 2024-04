La plateforme britannique de matières premières Marex Group a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 19 dollars par action mercredi, dans le but de lever environ 292 millions de dollars.

La société basée à Londres a fixé le prix de son IPO au bas de sa fourchette cible de 18 à 21 dollars, évaluant la société à environ 1,35 milliard de dollars sur la base des actions en circulation énumérées dans son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market jeudi sous le symbole "MRX".

Le projet de cotation aux États-Unis est un nouveau coup dur pour les marchés de capitaux londoniens, qui ont connu l'an dernier une série de défections très médiatisées de la part d'entreprises nationales ou locales cotées en bourse vers New York, à la recherche de plus de liquidités et de valorisations plus élevées.

Marex, qui opère à travers l'Europe et les Amériques avec une présence croissante au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique, a augmenté le nombre de ses clients actifs à plus de 4 000 en 2023, contre près de 1 800 en 2018. Au 31 décembre, elle comptait environ 2 000 employés dans plus de 35 bureaux dans le monde. (Reportage de Devika Nair à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Rashmi Aich)